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Завершилось благоустройство у Малого Федосьинского пруда в Ново-Переделкино
Завершилось благоустройство у Малого Федосьинского пруда в Ново-Переделкино - РИА Новости, 01.10.2021
Завершилось благоустройство у Малого Федосьинского пруда в Ново-Переделкино
Новое общественное пространство у воды появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.10.2021
2021-09-30T14:16
2021-10-01T17:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство у воды появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на территории Московского индустриального колледжа реконструировали футбольное поле, площадку для игры в баскетбол, установили спортивные тренажеры."В прошлом году привели в порядок Федосьинский пруд: очистили его от иловых отложений, создали водоупорный слой, берега укрепили габионами", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
14:16 30.09.2021 (обновлено: 17:17 01.10.2021)
 

Завершилось благоустройство у Малого Федосьинского пруда в Ново-Переделкино

© Фото : Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"Благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино
Благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство у воды появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Новое общественное пространство у воды появилось на западе столицы. Завершили благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино в ЗАО: обновили дорожно-тропиночную сеть вокруг водоема, обустроили пирсовые зоны и сходы к воде, установили скамейки и навесы для тихого отдыха, полностью заменили систему наружного освещения, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда, веревочный лабиринт и веревочную полосу препятствий, высадили более 700 кустарников и свыше 70 деревьев, обновили газоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Московского индустриального колледжа реконструировали футбольное поле, площадку для игры в баскетбол, установили спортивные тренажеры.
"В прошлом году привели в порядок Федосьинский пруд: очистили его от иловых отложений, создали водоупорный слой, берега укрепили габионами", - дополняется в сообщении.
Работы по благоустройству в парке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 10:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Завершилось благоустройство парка Летчиков-испытателей на западе Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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