14:16 30.09.2021 (обновлено: 17:17 01.10.2021)
Завершилось благоустройство у Малого Федосьинского пруда в Ново-Переделкино
© Фото : Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"Благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино
© Фото : Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство у воды появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Новое общественное пространство у воды появилось на западе столицы. Завершили благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино в ЗАО: обновили дорожно-тропиночную сеть вокруг водоема, обустроили пирсовые зоны и сходы к воде, установили скамейки и навесы для тихого отдыха, полностью заменили систему наружного освещения, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда, веревочный лабиринт и веревочную полосу препятствий, высадили более 700 кустарников и свыше 70 деревьев, обновили газоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Московского индустриального колледжа реконструировали футбольное поле, площадку для игры в баскетбол, установили спортивные тренажеры.
"В прошлом году привели в порядок Федосьинский пруд: очистили его от иловых отложений, создали водоупорный слой, берега укрепили габионами", - дополняется в сообщении.