Завершилось благоустройство у Малого Федосьинского пруда в Ново-Переделкино

"Новое общественное пространство у воды появилось на западе столицы. Завершили благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино в ЗАО: обновили дорожно-тропиночную сеть вокруг водоема, обустроили пирсовые зоны и сходы к воде, установили скамейки и навесы для тихого отдыха, полностью заменили систему наружного освещения, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда, веревочный лабиринт и веревочную полосу препятствий, высадили более 700 кустарников и свыше 70 деревьев, обновили газоны", - говорится в сообщении.