Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210930/belluchchi-1752344526.html
Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи
Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи - РИА Новости, 30.09.2021
Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи
Монике Беллуччи – 57. Но она вне времени, настоящая дива: безупречная и элегантная. Историк моды Анатоль Вовк в материале РИА Новости оценил самые яркие образы... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:11
2021-09-30T00:36
шоубиз
мода
стиль
моника беллуччи
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752214524_0:136:2049:1288_1920x0_80_0_0_d1300e179a27ece21f38a2a6d8014b32.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Монике Беллуччи – 57. Но она вне времени, настоящая дива: безупречная и элегантная. Историк моды Анатоль Вовк в материале РИА Новости оценил самые яркие образы звезды с красных дорожек и назвал наиболее типичные элементы ее стиля. Истинная итальянкаОна стала олицетворением итальянского стиля благодаря своим ролям и безупречному вкусу. Наряды Моники всегда отличаются сдержанностью и при этом особым шиком. Важная часть ее гардероба — платья черного цвета. Они могут быть с кружевом и как на этом фото, когда она выбрала рукава "баранья нога" до того, как они стали популярными среди других звезд.Умение находить правильные наряды – обязательно, чтобы считаться иконой стиля. Беллуччи еще и прекрасно сочетает их с дорогими украшениями.Небольшой клатч в пандан может стать главной деталью образа.Но даже если Моника в красном платье с декольте, то оно всегда сбалансировано нижней частью наряда, которая отвлекает взгляд от груди.На ней часто можно увидеть Dior. Заданный французским брендом в 1947 году силуэт new look с плиссированной юбкой — классика элегантности.Если можно одним словом описать ее стиль, то это точно будет слово "элегантность". Ведь для того, чтобы оголить грудь особого умения не нужно. Но чтобы после 50-ти выглядеть так, как она, и оставаться секс-символом, требуется особое мировоззрение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/belluchchi-1740090247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752214524_0:35:2048:1571_1920x0_80_0_0_18952d553fa8391e00118f6a4bbd4543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мода, стиль, моника беллуччи, стиль жизни
00:11 30.09.2021 (обновлено: 00:36 30.09.2021)
 

Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи

© AP Photo / Invision/Arthur MolaИтальянская актриса Моника Беллуччи во время фотосессии в Каннах
Итальянская актриса Моника Беллуччи во время фотосессии в Каннах - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Монике Беллуччи – 57. Но она вне времени, настоящая дива: безупречная и элегантная. Историк моды Анатоль Вовк в материале РИА Новости оценил самые яркие образы звезды с красных дорожек и назвал наиболее типичные элементы ее стиля.

Истинная итальянка

Она стала олицетворением итальянского стиля благодаря своим ролям и безупречному вкусу. Наряды Моники всегда отличаются сдержанностью и при этом особым шиком. Важная часть ее гардероба — платья черного цвета.
© AP Photo / Christian AlminanaИтальянская актриса Моника Беллуччи бал Красного Креста в Монако
Итальянская актриса Моника Беллуччи бал Красного Креста в Монако - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Christian Alminana
Итальянская актриса Моника Беллуччи бал Красного Креста в Монако
Они могут быть с кружевом и как на этом фото, когда она выбрала рукава "баранья нога" до того, как они стали популярными среди других звезд.
Умение находить правильные наряды – обязательно, чтобы считаться иконой стиля. Беллуччи еще и прекрасно сочетает их с дорогими украшениями.
© AFP 2021 / Alberto PizzoliИтальянская актриса Моника Беллуччи на церемонии закрытия 70-го Каннского кинофестиваля
Итальянская актриса Моника Беллуччи на церемонии закрытия 70-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
Итальянская актриса Моника Беллуччи на церемонии закрытия 70-го Каннского кинофестиваля

Для такого колье важно, чтобы декольте открывало грудь без намека на вульгарность. И как сказала Габриэль Шанель, черный цвет всегда лучший способ выглядеть идеально.

© AFP 2021 / Thomas SamsonИтальянская актриса Моника Беллуччи на Diner de la Mode в Париже
Итальянская актриса Моника Беллуччи на Diner de la Mode в Париже - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / Thomas Samson
Итальянская актриса Моника Беллуччи на Diner de la Mode в Париже
Небольшой клатч в пандан может стать главной деталью образа.
© AP Photo / Francois MoriИтальянская актриса Моника Белуччи перед 23-й церемонией вручения наград Lumieres Awards
Итальянская актриса Моника Белуччи перед 23-й церемонией вручения наград Lumieres Awards - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Итальянская актриса Моника Белуччи перед 23-й церемонией вручения наград Lumieres Awards

Неважно, сколько даме лет, если она умеет носить красный – она будет иконой стиля в любом возрасте. Этот цвет зачастую ошибочно сочетают с большим декольте. Хотя он сам по себе – воплощение страсти.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма "Необратимость" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма Необратимость в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма "Необратимость" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Но даже если Моника в красном платье с декольте, то оно всегда сбалансировано нижней частью наряда, которая отвлекает взгляд от груди.
На ней часто можно увидеть Dior. Заданный французским брендом в 1947 году силуэт new look с плиссированной юбкой — классика элегантности.
© AP Photo / Lewis JolyИтальянская актриса Моника Белуччи перед официальным ужином с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттарелла в Елисейском дворце в Париже
Итальянская актриса Моника Белуччи перед официальным ужином с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттарелла в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Lewis Joly
Итальянская актриса Моника Белуччи перед официальным ужином с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттарелла в Елисейском дворце в Париже

Моника носит брюки и делает это так, что вопрос об их уместности в ее годы не возникает.

© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИтальянская актриса Моника Белуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни"
Итальянская актриса Моника Белуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша Лучшие годы жизни - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Итальянская актриса Моника Белуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни"
Если можно одним словом описать ее стиль, то это точно будет слово "элегантность". Ведь для того, чтобы оголить грудь особого умения не нужно. Но чтобы после 50-ти выглядеть так, как она, и оставаться секс-символом, требуется особое мировоззрение.
68-й Венецианский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:45
Моника Беллуччи решилась на фотосессию с 16-летней дочерью
 
ШоубизмодастильМоника БеллуччиСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния