https://ria.ru/20210930/belluchchi-1752344526.html

Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи

Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи - РИА Новости, 30.09.2021

Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи

Монике Беллуччи – 57. Но она вне времени, настоящая дива: безупречная и элегантная. Историк моды Анатоль Вовк в материале РИА Новости оценил самые яркие образы... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T00:11

2021-09-30T00:11

2021-09-30T00:36

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стиль

моника беллуччи

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Монике Беллуччи – 57. Но она вне времени, настоящая дива: безупречная и элегантная. Историк моды Анатоль Вовк в материале РИА Новости оценил самые яркие образы звезды с красных дорожек и назвал наиболее типичные элементы ее стиля. Истинная итальянкаОна стала олицетворением итальянского стиля благодаря своим ролям и безупречному вкусу. Наряды Моники всегда отличаются сдержанностью и при этом особым шиком. Важная часть ее гардероба — платья черного цвета. Они могут быть с кружевом и как на этом фото, когда она выбрала рукава "баранья нога" до того, как они стали популярными среди других звезд.Умение находить правильные наряды – обязательно, чтобы считаться иконой стиля. Беллуччи еще и прекрасно сочетает их с дорогими украшениями.Небольшой клатч в пандан может стать главной деталью образа.Но даже если Моника в красном платье с декольте, то оно всегда сбалансировано нижней частью наряда, которая отвлекает взгляд от груди.На ней часто можно увидеть Dior. Заданный французским брендом в 1947 году силуэт new look с плиссированной юбкой — классика элегантности.Если можно одним словом описать ее стиль, то это точно будет слово "элегантность". Ведь для того, чтобы оголить грудь особого умения не нужно. Но чтобы после 50-ти выглядеть так, как она, и оставаться секс-символом, требуется особое мировоззрение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/belluchchi-1740090247.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, стиль, моника беллуччи, стиль жизни