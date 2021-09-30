00:11 30.09.2021 (обновлено: 00:36 30.09.2021)
Безупречная Моника: историк моды разобрал стиль Беллуччи
© AP Photo / Invision/Arthur MolaИтальянская актриса Моника Беллуччи во время фотосессии в Каннах
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Монике Беллуччи – 57. Но она вне времени, настоящая дива: безупречная и элегантная. Историк моды Анатоль Вовк в материале РИА Новости оценил самые яркие образы звезды с красных дорожек и назвал наиболее типичные элементы ее стиля.
Истинная итальянка
Она стала олицетворением итальянского стиля благодаря своим ролям и безупречному вкусу. Наряды Моники всегда отличаются сдержанностью и при этом особым шиком. Важная часть ее гардероба — платья черного цвета.
© AP Photo / Christian AlminanaИтальянская актриса Моника Беллуччи бал Красного Креста в Монако
© AP Photo / Christian Alminana
Итальянская актриса Моника Беллуччи бал Красного Креста в Монако
Они могут быть с кружевом и как на этом фото, когда она выбрала рукава "баранья нога" до того, как они стали популярными среди других звезд.
Умение находить правильные наряды – обязательно, чтобы считаться иконой стиля. Беллуччи еще и прекрасно сочетает их с дорогими украшениями.
© AFP 2021 / Alberto PizzoliИтальянская актриса Моника Беллуччи на церемонии закрытия 70-го Каннского кинофестиваля
Итальянская актриса Моника Беллуччи на церемонии закрытия 70-го Каннского кинофестиваля
Для такого колье важно, чтобы декольте открывало грудь без намека на вульгарность. И как сказала Габриэль Шанель, черный цвет всегда лучший способ выглядеть идеально.
Итальянская актриса Моника Беллуччи на Diner de la Mode в Париже
Небольшой клатч в пандан может стать главной деталью образа.
© AP Photo / Francois MoriИтальянская актриса Моника Белуччи перед 23-й церемонией вручения наград Lumieres Awards
© AP Photo / Francois Mori
Итальянская актриса Моника Белуччи перед 23-й церемонией вручения наград Lumieres Awards
Неважно, сколько даме лет, если она умеет носить красный – она будет иконой стиля в любом возрасте. Этот цвет зачастую ошибочно сочетают с большим декольте. Хотя он сам по себе – воплощение страсти.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма "Необратимость" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Моника Беллуччи на красной дорожке фильма "Необратимость" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Но даже если Моника в красном платье с декольте, то оно всегда сбалансировано нижней частью наряда, которая отвлекает взгляд от груди.
На ней часто можно увидеть Dior. Заданный французским брендом в 1947 году силуэт new look с плиссированной юбкой — классика элегантности.
© AP Photo / Lewis JolyИтальянская актриса Моника Белуччи перед официальным ужином с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттарелла в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Итальянская актриса Моника Белуччи перед официальным ужином с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттарелла в Елисейском дворце в Париже
Моника носит брюки и делает это так, что вопрос об их уместности в ее годы не возникает.
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИтальянская актриса Моника Белуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни"
Итальянская актриса Моника Белуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни"
Если можно одним словом описать ее стиль, то это точно будет слово "элегантность". Ведь для того, чтобы оголить грудь особого умения не нужно. Но чтобы после 50-ти выглядеть так, как она, и оставаться секс-символом, требуется особое мировоззрение.