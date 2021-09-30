https://ria.ru/20210930/bazy-1752422455.html

СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана

СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана - РИА Новости, 30.09.2021

СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана

США ведут переговоры об использовании для контртеррористических операций в с военных объектов в сопредельных с ним странах, включая российские базы в регионе,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T03:49

2021-09-30T03:49

2021-09-30T03:49

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ведут переговоры об использовании для контртеррористических операций в с военных объектов в сопредельных с ним странах, включая российские базы в регионе, утверждает интернет-ресурс Politico со ссылкой на ряд американских сенаторов.Они, по данным сайта, присутствовали в среду на закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона.Речь идет о размещении в этих странах "загоризонтных" средств для контртеррористических операций в покинутом американцами Афганистане. "Эти объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах", - утверждается в публикации.В открытой части слушаний шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало еще на июньской встрече лидеров двух стран в Женеве, а в сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана.В начале августа бойцы движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/pentagon-1752203765.html

https://ria.ru/20210926/tadzhikistan-1751870494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, ллойд остин, центральная азия, марк милли, россия