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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210930/bazy-1752422455.html
СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана - РИА Новости, 30.09.2021
СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
США ведут переговоры об использовании для контртеррористических операций в с военных объектов в сопредельных с ним странах, включая российские базы в регионе,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T03:49
2021-09-30T03:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
ллойд остин
центральная азия
марк милли
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ведут переговоры об использовании для контртеррористических операций в с военных объектов в сопредельных с ним странах, включая российские базы в регионе, утверждает интернет-ресурс Politico со ссылкой на ряд американских сенаторов.Они, по данным сайта, присутствовали в среду на закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона.Речь идет о размещении в этих странах "загоризонтных" средств для контртеррористических операций в покинутом американцами Афганистане. "Эти объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах", - утверждается в публикации.В открытой части слушаний шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало еще на июньской встрече лидеров двух стран в Женеве, а в сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана.В начале августа бойцы движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/pentagon-1752203765.html
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в мире, сша, оон, талибан, ллойд остин, центральная азия, марк милли, россия
03:49 30.09.2021
 
СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана

Politico: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ведут переговоры об использовании для контртеррористических операций в с военных объектов в сопредельных с ним странах, включая российские базы в регионе, утверждает интернет-ресурс Politico со ссылкой на ряд американских сенаторов.
Они, по данным сайта, присутствовали в среду на закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона.
"Трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран", - цитирует Politico сенаторов.
Речь идет о размещении в этих странах "загоризонтных" средств для контртеррористических операций в покинутом американцами Афганистане. "Эти объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах", - утверждается в публикации.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 17:44В мире
Глава Пентагона рассказал об эвакуации граждан из Афганистана
В открытой части слушаний шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало еще на июньской встрече лидеров двух стран в Женеве, а в сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана.
В начале августа бойцы движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Члены спецназа разведки Талибана* охраняют военный аэродром в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 13:21Захват власти в Афганистане талибами
Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанЛлойд ОстинЦентральная АзияМарк МиллиРоссия
 
 
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