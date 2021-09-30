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На базе академий СК создадут кафедры по расследованию киберпреступлений
На базе академий СК создадут кафедры по расследованию киберпреступлений - РИА Новости, 30.09.2021
На базе академий СК создадут кафедры по расследованию киберпреступлений
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе ведомственных академий кафедры по расследованию киберпреступлений,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:54
2021-09-30T15:55
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе ведомственных академий кафедры по расследованию киберпреступлений, сообщается на сайте СК РФ."В связи с высокой цифровизацией общества и ростом киберпреступлений председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе Санкт-Петербургской и Московской академий СК России специализированные подразделения – "Кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что злоумышленники используют цифровизацию для незаконного заработка, а их жертвами становятся простые граждане, в том числе и пенсионеры. Именно этим обусловлено создание специализированных кафедр.Обе академии уже приступили к подбору преподавательского состава, обновлению образовательных программ, а также к созданию учебно-практических полигонов. В рамках обучения специалисты в области IT-технологий будут готовить студентов для работы именно в области расследования преступлений, совершенных с помощью новейших технологий."В академиях также приступили к разработке новых курсов учебных дисциплин для будущих следователей: "Основы кибербезопасности"; "Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов", - добавили в СК.Кроме того, подготовлено учебное пособие "Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", которое используется в образовательном процессе.
https://ria.ru/20210807/prestupnik-1744831771.html
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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:54 30.09.2021 (обновлено: 15:55 30.09.2021)
 
На базе академий СК создадут кафедры по расследованию киберпреступлений

Бастрыкин поручил создать на базе академий СК кафедры по расследованию киберпреступлений

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе ведомственных академий кафедры по расследованию киберпреступлений, сообщается на сайте СК РФ.
"В связи с высокой цифровизацией общества и ростом киберпреступлений председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе Санкт-Петербургской и Московской академий СК России специализированные подразделения – "Кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений", - говорится в сообщении.
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Обе академии уже приступили к подбору преподавательского состава, обновлению образовательных программ, а также к созданию учебно-практических полигонов. В рамках обучения специалисты в области IT-технологий будут готовить студентов для работы именно в области расследования преступлений, совершенных с помощью новейших технологий.
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"В академиях также приступили к разработке новых курсов учебных дисциплин для будущих следователей: "Основы кибербезопасности"; "Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов", - добавили в СК.
Кроме того, подготовлено учебное пособие "Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", которое используется в образовательном процессе.
 
ОбществоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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