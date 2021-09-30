https://ria.ru/20210930/bastrykin-1752508117.html

На базе академий СК создадут кафедры по расследованию киберпреступлений

На базе академий СК создадут кафедры по расследованию киберпреступлений - РИА Новости, 30.09.2021

На базе академий СК создадут кафедры по расследованию киберпреступлений

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе ведомственных академий кафедры по расследованию киберпреступлений,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:54

2021-09-30T15:54

2021-09-30T15:55

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе ведомственных академий кафедры по расследованию киберпреступлений, сообщается на сайте СК РФ."В связи с высокой цифровизацией общества и ростом киберпреступлений председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе Санкт-Петербургской и Московской академий СК России специализированные подразделения – "Кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что злоумышленники используют цифровизацию для незаконного заработка, а их жертвами становятся простые граждане, в том числе и пенсионеры. Именно этим обусловлено создание специализированных кафедр.Обе академии уже приступили к подбору преподавательского состава, обновлению образовательных программ, а также к созданию учебно-практических полигонов. В рамках обучения специалисты в области IT-технологий будут готовить студентов для работы именно в области расследования преступлений, совершенных с помощью новейших технологий."В академиях также приступили к разработке новых курсов учебных дисциплин для будущих следователей: "Основы кибербезопасности"; "Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов", - добавили в СК.Кроме того, подготовлено учебное пособие "Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", которое используется в образовательном процессе.

https://ria.ru/20210807/prestupnik-1744831771.html

https://ria.ru/20210728/konventsiya-1743197957.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия