https://ria.ru/20210930/barkhatnyy-1752424519.html
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году - РИА Новости, 30.09.2021
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году
Бархатный сезон на юге Европейской России в этом году будет на две недели короче, чем в прошлом, потом что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T07:07
2021-09-30T07:07
2021-09-30T07:30
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на юге Европейской России в этом году будет на две недели короче, чем в прошлом, потом что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла долго отдавать тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его прогнозам, этот период уже заканчивается.Как пояснил Вильфанд, осеннее солнце в прошлом году очень хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было облачно, много опасных явлений — и море прогрелось слабо.
https://ria.ru/20210930/vilfand-1752424240.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1dc03622278f350e18400077fd3070ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, роман вильфанд
07:07 30.09.2021 (обновлено: 07:30 30.09.2021)
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году
Вильфанд: бархатный сезон на юге России в этом году будет на две недели короче