https://ria.ru/20210930/barkhatnyy-1752424519.html

Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году

Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году - РИА Новости, 30.09.2021

Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году

Бархатный сезон на юге Европейской России в этом году будет на две недели короче, чем в прошлом, потом что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:07

2021-09-30T07:07

2021-09-30T07:30

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на юге Европейской России в этом году будет на две недели короче, чем в прошлом, потом что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла долго отдавать тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его прогнозам, этот период уже заканчивается.Как пояснил Вильфанд, осеннее солнце в прошлом году очень хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было облачно, много опасных явлений — и море прогрелось слабо.

https://ria.ru/20210930/vilfand-1752424240.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гидрометцентр, роман вильфанд