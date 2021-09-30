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Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году - РИА Новости, 30.09.2021
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году
Бархатный сезон на юге Европейской России в этом году будет на две недели короче, чем в прошлом, потом что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T07:07
2021-09-30T07:30
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на юге Европейской России в этом году будет на две недели короче, чем в прошлом, потом что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла долго отдавать тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его прогнозам, этот период уже заканчивается.Как пояснил Вильфанд, осеннее солнце в прошлом году очень хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было облачно, много опасных явлений — и море прогрелось слабо.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд
07:07 30.09.2021 (обновлено: 07:30 30.09.2021)
 
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году

Вильфанд: бархатный сезон на юге России в этом году будет на две недели короче

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бархатный сезон на юге Европейской России в этом году будет на две недели короче, чем в прошлом, потом что за лето вода прогрелась гораздо слабее и не смогла долго отдавать тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его прогнозам, этот период уже заканчивается.

"Температура воды и воздуха — от силы 19 градусов, может быть продержится до середины следующей недели... Он будет существенно короче, чем в прошлом году, когда бархатный сезон длился до конца третьей недели октября", — сказал специалист.

Как пояснил Вильфанд, осеннее солнце в прошлом году очень хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было облачно, много опасных явлений — и море прогрелось слабо.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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ОбществоГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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