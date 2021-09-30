https://ria.ru/20210930/barbados-1752553443.html
Барбадос выходит из-под власти британской короны
Барбадос выходит из-под власти британской короны - РИА Новости, 30.09.2021
Барбадос выходит из-под власти британской короны
Барбадос выйдет из-под власти британской короны и станет парламентской республикой, объявила премьер-министр острова Миа Мотли, выступая в парламенте. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:48
2021-09-30T18:48
2021-09-30T19:42
барбадос
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МЕХИКО, 30 сен — РИА Новости. Барбадос выйдет из-под власти британской короны и станет парламентской республикой, объявила премьер-министр острова Миа Мотли, выступая в парламенте.Запись ее речи опубликовало издание Kevz Politics в Twitter.Мотли уточнила, что правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост первого президента будущей республики — эту должность 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Для ее утверждения необходимы две трети голосов в обеих палатах.Накануне парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие получить независимость от британской короны. Переход к парламентской республике завершится после присяги президента. После этого в стране примут новый Основой закон.Барбадос — островное государство в восточной части Карибского моря. Оно получило независимость в 1966 году, однако до сих пор главой остается британский монарх.
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барбадос
18:48 30.09.2021 (обновлено: 19:42 30.09.2021)
Барбадос выходит из-под власти британской короны
Барбадос заявил о преобразовании в республику и выходе из-под власти британской короны
МЕХИКО, 30 сен — РИА Новости. Барбадос
выйдет из-под власти британской короны и станет парламентской республикой, объявила премьер-министр острова Миа Мотли, выступая в парламенте.
Запись ее речи опубликовало издание Kevz Politics
в Twitter.
Мотли уточнила, что правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост первого президента будущей республики — эту должность 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Для ее утверждения необходимы две трети голосов в обеих палатах.
"Мы намерены после утверждения законодательства номинировать ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", — подчеркнула премьер.
Накануне парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие получить независимость от британской короны. Переход к парламентской республике завершится после присяги президента. После этого в стране примут новый Основой закон.
Барбадос — островное государство в восточной части Карибского моря. Оно получило независимость в 1966 году, однако до сих пор главой остается британский монарх.