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Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка до уровня ruA
Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка до уровня ruA - РИА Новости, 30.09.2021
Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка до уровня ruA
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, до уровня ruA со стабильным прогнозом, РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:54
2021-09-30T14:54
новости компаний - экономика
новикомбанк
банки
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, до уровня ruA со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка.Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило сильные конкурентные позиции Новикомбанка в финансовом обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. Существенное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая значимость банка для Ростеха на долгосрочном горизонте планирования благодаря выполнению функций по консолидации финансовых потоков предприятий госкорпорации.Агентство отмечает, что роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации продолжает расти. По подсчетам "Эксперт РА" за 2019 - 2020 годы доля Новикомбанка в кредитном портфеле Ростеха выросла с 14,6% до 23%, по итогам 2021 года она увеличится до 25%. Кроме того, Новикомбанк занимает устойчивые позиции в ключевом бизнес-сегменте, имеет достаточный запас по капиталу при высокой рентабельности, приемлемое качество активов, адекватную ликвидную позицию.Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности и поставленным перед банком стратегическим задачам. "Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие. По данным РСБУ, за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE (коэффициент рентабельности капитала – ред.) по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR (рост операционных расходов над доходами – ред.) - 31%", - сообщается в отчете "Эксперт РА".В долгосрочной перспективе ожидается рост масштабов бизнеса, который будет сопровождаться постепенным усилением капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что, по мнению "Эксперт РА", может оказать дополнительную поддержку рейтинговой оценке.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, банки, россия
14:54 30.09.2021
 

Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка до уровня ruA

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, до уровня ruA со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило сильные конкурентные позиции Новикомбанка в финансовом обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. Существенное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая значимость банка для Ростеха на долгосрочном горизонте планирования благодаря выполнению функций по консолидации финансовых потоков предприятий госкорпорации.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:52
Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 6 млрд рублей
Агентство отмечает, что роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации продолжает расти. По подсчетам "Эксперт РА" за 2019 - 2020 годы доля Новикомбанка в кредитном портфеле Ростеха выросла с 14,6% до 23%, по итогам 2021 года она увеличится до 25%. Кроме того, Новикомбанк занимает устойчивые позиции в ключевом бизнес-сегменте, имеет достаточный запас по капиталу при высокой рентабельности, приемлемое качество активов, адекватную ликвидную позицию.
Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности и поставленным перед банком стратегическим задачам. "Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие. По данным РСБУ, за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE (коэффициент рентабельности капитала – ред.) по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR (рост операционных расходов над доходами – ред.) - 31%", - сообщается в отчете "Эксперт РА".
В долгосрочной перспективе ожидается рост масштабов бизнеса, который будет сопровождаться постепенным усилением капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что, по мнению "Эксперт РА", может оказать дополнительную поддержку рейтинговой оценке.
"Мы ежедневно работаем над сохранением высоких показателей эффективности бизнеса, увеличением запаса капитала при соблюдении консервативной стратегии по риск-профилю и полноценном выполнении задач нашего акционера – Госкорпорации Ростех. Для нас очень важно, что независимые эксперты высоко оценивают результаты деятельности банка. Это является одним из условий расширения доступа к ресурсам государственных и частных компаний, Фондов, мерам господдержки, которые используются нами для улучшения условий финансирования клиентов", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба.
 
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