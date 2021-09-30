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Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка до уровня ruA

Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка до уровня ruA - РИА Новости, 30.09.2021

Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка до уровня ruA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, до уровня ruA со стабильным прогнозом, РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:54

2021-09-30T14:54

2021-09-30T14:54

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, до уровня ruA со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка.Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило сильные конкурентные позиции Новикомбанка в финансовом обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. Существенное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая значимость банка для Ростеха на долгосрочном горизонте планирования благодаря выполнению функций по консолидации финансовых потоков предприятий госкорпорации.Агентство отмечает, что роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации продолжает расти. По подсчетам "Эксперт РА" за 2019 - 2020 годы доля Новикомбанка в кредитном портфеле Ростеха выросла с 14,6% до 23%, по итогам 2021 года она увеличится до 25%. Кроме того, Новикомбанк занимает устойчивые позиции в ключевом бизнес-сегменте, имеет достаточный запас по капиталу при высокой рентабельности, приемлемое качество активов, адекватную ликвидную позицию.Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности и поставленным перед банком стратегическим задачам. "Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие. По данным РСБУ, за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE (коэффициент рентабельности капитала – ред.) по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR (рост операционных расходов над доходами – ред.) - 31%", - сообщается в отчете "Эксперт РА".В долгосрочной перспективе ожидается рост масштабов бизнеса, который будет сопровождаться постепенным усилением капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что, по мнению "Эксперт РА", может оказать дополнительную поддержку рейтинговой оценке.

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