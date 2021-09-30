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Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры
Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры - РИА Новости, 30.09.2021
Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры
Альфа-Банк вошел в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры по версии Forbes Woman, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:59
2021-09-30T13:18
альфа-банк
банки
россия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Альфа-Банк вошел в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры по версии Forbes Woman, сообщает пресс-служба банка.Банк поднялся на 14 позиций по сравнению с прошлым годом, что отражает рост внимания к теме гендерного равноправия."Альфа-Банк поощряет карьерное развитие женщин и предоставляет им равные возможности по сравнению с мужчинами. Наш принцип: "У профессионализма нет пола". Мы не восхваляем и не продвигаем женщин по половому признаку. Но убираем барьеры, давая как женщинам, так и мужчинам равные возможности карьерного роста и внутрикорпоративного обучения", - прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, слова которого приводит пресс-служба. Ежегодно около 40% женщин, работающих в Альфа-Банке, проходят обучение в рамках внутрикорпоративного университета Альфа-Академия. Для сотрудниц предусмотрены бесплатные программы по ведению беременности, родов и послеродового периода по страховке ДМС, причем страховой полис действует на протяжении всего декретного отпуска. В офисах Альфа-Банка есть "комнаты родителя и ребенка", которыми могут воспользоваться не только мамы, но и папы. Женщины могут анонимно сообщить о возможном харрасменте и несправедливом отношении со стороны коллег-мужчин. В штате банка уже несколько лет работает психолог.По данным Forbes, Альфа-Банк получил самые высокие оценки за совокупность социальных и лидерских программ. В Альфа-банке есть специальные программы для развития soft skills сотрудниц, компания борется с дискриминацией женщин в IT и проводит специальную конференцию для работающих в технологической сфере.Рейтинг Forbes Womаn "25 лучших компаний для женской карьеры" выпускается с 2020 года. Он отталкивается от объективной статистики поисковых запросов на вакансии в крупных компаниях. Чтобы оценить условия для работы женщин, издание определило пять блоков метрик с различными весами: гендерный состав (25%), оплата труда (25%), карьерные возможности (25%), корпоративные программы (15%), особые заслуги (10%).Методика рейтинга учитывает не только гендерное соотношение в менеджменте компаний, но и то, какую долю составляют женщины среди 10% самых высокооплачиваемых сотрудников, а также сотрудников, получивших повышение в 2020 году; проводит ли компания аудит для выявления гендерного неравенства в оплате труда; есть ли в ней отдельный специалист, отвечающий за diiversity &amp; inclusion; существуют ли квоты для женщин в совете директоров и какие корпоративные и благотворительные программы, ориентированные на женщин, компания поддерживает.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тысяч корпоративных клиентов и 18,7 миллиона физических лиц.
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альфа-банк, банки, россия
12:59 30.09.2021 (обновлено: 13:18 30.09.2021)
 

Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Альфа-Банк вошел в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры по версии Forbes Woman, сообщает пресс-служба банка.
Банк поднялся на 14 позиций по сравнению с прошлым годом, что отражает рост внимания к теме гендерного равноправия.
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"Альфа-Банк поощряет карьерное развитие женщин и предоставляет им равные возможности по сравнению с мужчинами. Наш принцип: "У профессионализма нет пола". Мы не восхваляем и не продвигаем женщин по половому признаку. Но убираем барьеры, давая как женщинам, так и мужчинам равные возможности карьерного роста и внутрикорпоративного обучения", - прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, слова которого приводит пресс-служба.
Ежегодно около 40% женщин, работающих в Альфа-Банке, проходят обучение в рамках внутрикорпоративного университета Альфа-Академия. Для сотрудниц предусмотрены бесплатные программы по ведению беременности, родов и послеродового периода по страховке ДМС, причем страховой полис действует на протяжении всего декретного отпуска. В офисах Альфа-Банка есть "комнаты родителя и ребенка", которыми могут воспользоваться не только мамы, но и папы. Женщины могут анонимно сообщить о возможном харрасменте и несправедливом отношении со стороны коллег-мужчин. В штате банка уже несколько лет работает психолог.
По данным Forbes, Альфа-Банк получил самые высокие оценки за совокупность социальных и лидерских программ. В Альфа-банке есть специальные программы для развития soft skills сотрудниц, компания борется с дискриминацией женщин в IT и проводит специальную конференцию для работающих в технологической сфере.
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Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными
Рейтинг Forbes Womаn "25 лучших компаний для женской карьеры" выпускается с 2020 года. Он отталкивается от объективной статистики поисковых запросов на вакансии в крупных компаниях. Чтобы оценить условия для работы женщин, издание определило пять блоков метрик с различными весами: гендерный состав (25%), оплата труда (25%), карьерные возможности (25%), корпоративные программы (15%), особые заслуги (10%).
Методика рейтинга учитывает не только гендерное соотношение в менеджменте компаний, но и то, какую долю составляют женщины среди 10% самых высокооплачиваемых сотрудников, а также сотрудников, получивших повышение в 2020 году; проводит ли компания аудит для выявления гендерного неравенства в оплате труда; есть ли в ней отдельный специалист, отвечающий за diiversity & inclusion; существуют ли квоты для женщин в совете директоров и какие корпоративные и благотворительные программы, ориентированные на женщин, компания поддерживает.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тысяч корпоративных клиентов и 18,7 миллиона физических лиц.
 
Альфа-банкБанкиРоссия
 
 
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