https://ria.ru/20210930/bank-1752471774.html

Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры

Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры - РИА Новости, 30.09.2021

Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры

Альфа-Банк вошел в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры по версии Forbes Woman, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:59

2021-09-30T12:59

2021-09-30T13:18

альфа-банк

банки

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/44/1560574483_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_15ac6be618bb379a5e86a943a8685ea6.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Альфа-Банк вошел в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры по версии Forbes Woman, сообщает пресс-служба банка.Банк поднялся на 14 позиций по сравнению с прошлым годом, что отражает рост внимания к теме гендерного равноправия."Альфа-Банк поощряет карьерное развитие женщин и предоставляет им равные возможности по сравнению с мужчинами. Наш принцип: "У профессионализма нет пола". Мы не восхваляем и не продвигаем женщин по половому признаку. Но убираем барьеры, давая как женщинам, так и мужчинам равные возможности карьерного роста и внутрикорпоративного обучения", - прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, слова которого приводит пресс-служба. Ежегодно около 40% женщин, работающих в Альфа-Банке, проходят обучение в рамках внутрикорпоративного университета Альфа-Академия. Для сотрудниц предусмотрены бесплатные программы по ведению беременности, родов и послеродового периода по страховке ДМС, причем страховой полис действует на протяжении всего декретного отпуска. В офисах Альфа-Банка есть "комнаты родителя и ребенка", которыми могут воспользоваться не только мамы, но и папы. Женщины могут анонимно сообщить о возможном харрасменте и несправедливом отношении со стороны коллег-мужчин. В штате банка уже несколько лет работает психолог.По данным Forbes, Альфа-Банк получил самые высокие оценки за совокупность социальных и лидерских программ. В Альфа-банке есть специальные программы для развития soft skills сотрудниц, компания борется с дискриминацией женщин в IT и проводит специальную конференцию для работающих в технологической сфере.Рейтинг Forbes Womаn "25 лучших компаний для женской карьеры" выпускается с 2020 года. Он отталкивается от объективной статистики поисковых запросов на вакансии в крупных компаниях. Чтобы оценить условия для работы женщин, издание определило пять блоков метрик с различными весами: гендерный состав (25%), оплата труда (25%), карьерные возможности (25%), корпоративные программы (15%), особые заслуги (10%).Методика рейтинга учитывает не только гендерное соотношение в менеджменте компаний, но и то, какую долю составляют женщины среди 10% самых высокооплачиваемых сотрудников, а также сотрудников, получивших повышение в 2020 году; проводит ли компания аудит для выявления гендерного неравенства в оплате труда; есть ли в ней отдельный специалист, отвечающий за diiversity & inclusion; существуют ли квоты для женщин в совете директоров и какие корпоративные и благотворительные программы, ориентированные на женщин, компания поддерживает.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тысяч корпоративных клиентов и 18,7 миллиона физических лиц.

https://ria.ru/20210830/bank-1747859800.html

https://ria.ru/20210715/bumaga-1741426215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, банки, россия