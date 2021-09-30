https://ria.ru/20210930/atlantika-1752340096.html

"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России

"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России - РИА Новости, 30.09.2021

"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России

Выследить, определить точное местоположение и уничтожить — ВМС США формируют новую оперативную группу для противодействия российским подводным лодкам в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:00

2021-09-30T08:00

2021-09-30T13:35

безопасность

вмф рф

министерство обороны сша

boeing p-8 poseidon

военно-морские силы сша

виктор мураховский

калибр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585887753_0:342:2868:1955_1920x0_80_0_0_2d59c19e44cc83a4d9624930e4cedb6d.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Выследить, определить точное местоположение и уничтожить — ВМС США формируют новую оперативную группу для противодействия российским подводным лодкам в Атлантике. Соединение Greyhound ("Борзая") будет состоять из эсминцев класса "Арли Берк". Ранее американские адмиралы неоднократно с беспокойством заявляли: субмарины ВМФ России все чаще заходят в воды, которые Вашингтон всегда считал своей вотчиной. О задачах опергруппы — в материале РИА Новости.Возрожденный флотПервыми в группу войдут эсминцы "Дональд Кук" и "Томас Хаднер". Как сообщил командующий надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирал Брендан Маклейн, экипажи этих кораблей специализируются на охоте за подлодками. Позже присоединятся эсминцы The Sullivans, Cole и Gravely. В группе одновременно будут действовать четыре вымпела, пятый — на ремонте и техническом обслуживании. Кроме того, в зависимости от задачи "Борзую" могут усилить многоцелевыми подводными лодками или патрульными самолетами. Соединение достигнет оперативной готовности к июлю 2022-го."Корабли скоро смогут выполнять весь спектр задач, включая отслеживание российской подводной деятельности в Атлантике и защиту США на море, — сказал Маклейн. — Эти четыре вымпела будут базироваться в Мэйпорте и Норфорлке и находиться в постоянной готовности к выходу в океан. Экипажам предстоят длительные совместные тренировки, чтобы эсминцы действовали как единое целое. Стратегическая угроза растет изо дня в день. Наши ключевые соперники не жалеют денег и времени на разработку новых вооружений и технологий, опасных для США. В таких условиях необходимо действовать на опережение".Оперативная группа войдет в состав Второго флота, воссозданного в 2018-м. В годы холодной войны он противодействовал советским подлодкам в Атлантике и был расформирован после распада СССР. До недавних пор силы и средства этому флоту выделяли по мере необходимости. Greyhoud станет первым штатным соединением."Загонная охота""Эсминцы "Арли Берк" строят с конца 1980-х и постоянно модернизируют, — объяснил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У них довольно серьезное противолодочное вооружение: ракетные комплексы RUM-139 VL-ASROC уничтожают подводные цели на удалении до 20 километров. Вдобавок есть торпедные аппараты. Подлодки засекают при помощи гидроакустических станций, в том числе с буксируемой антенной".Эксперт подчеркнул, что эсминцы всегда действуют в тесной связке с морской патрульной авиацией, в частности с самолетами P-8 "Посейдон". Их задача — установить примерное местонахождение цели. После этого начинается, как говорят в Пентагоне, "загонная охота". Район окружают гидроакустическими буями, туда заходят корабли и обследуют сектор за сектором, постепенно сужая круг поиска. В военное время обнаруженную подлодку уничтожают. В мирное — стараются поддерживать с ней постоянный гидроакустический контакт."Эсминцы, как правило, идут по следу подводной лодки парами, сменяя друг друга, — уточняет Мураховский. — Это давняя игра. За годы холодной войны и мы, и США накопили колоссальный опыт слежки друг за другом в океане. Бывало, что наши лодки всплывали внутри ордера авианосной ударной группы на перископную глубину и, оставаясь незамеченными, фотографировали американские корабли. Советские подводники регулярно прорывали рубежи постоянных буев и станций обнаружения, развернутые на выходах в Атлантику из Северного моря. Не думаю, что соединение из четырех эсминцев станет для нашего флота неразрешимой проблемой".Прямая угрозаПо мнению Мураховского, Вашингтон неспроста именно сейчас анонсировал оперативную группу "охотников". Там считают лодки ВМФ России с ракетным комплексом "Калибр" прямой угрозой для кораблей и береговой инфраструктуры. Ведь даже один подводный крейсер, прорвавшийся через противолодочные рубежи, доставит очень серьезные проблемы. К тому же ситуация для американцев осложнится, когда российский ВМФ начнет массово получать гиперзвуковые "Цирконы". В Пентагоне знают, что защититься от этого ударного комплекса сегодня попросту нечем.В США признают и то, что Россия научилась строить действительно малошумные подводные лодки, которые крайне сложно обнаружить: атомные "Ясени" и дизель-электрические "Варшавянки". Еще в прошлом году вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис говорил, что Пентагон потерял господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка ВМС к операциям все сложнее. А за пределами главной атлантической военно-морской базы американские моряки не чувствуют себя в безопасности.Особое беспокойство в Пентагоне вызывает перспективный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной боевой частью и фактически неограниченной дальностью. Он предназначен для уничтожения прибрежных городов, а также военно-морских баз и способен гарантированно нанести стране неприемлемый ущерб. В Вашингтоне предполагают, что к целям "Посейдоны" пойдут как раз через Атлантику.Эксперты Forbes уже назвали беспилотник "субмариной десятилетия". По их мнению, американские торпеды Mk 48 Advanced Capability или британские Spearfish бессильны против "Посейдонов": их не достать из-за большой глубины и маневренности. В Forbes уверены, что подлодки с ядерными дронами на борту скоро станут главными целями противолодочных сил стран НАТО.

https://ria.ru/20210928/gruppa-1752098415.html

https://ria.ru/20210824/tsirkon-1747018671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, министерство обороны сша, boeing p-8 poseidon, военно-морские силы сша, виктор мураховский, калибр