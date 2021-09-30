https://ria.ru/20210930/ataka-1752508544.html

МИД опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую компанию

МИД опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую компанию - РИА Новости, 30.09.2021

МИД опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую компанию

Москва считает безосновательной нападкой информацию в СМИ Исландии о якобы хакерской атаке на одну из местных компаний с территории России, заявил заместитель... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:56

2021-09-30T15:56

2021-09-30T16:01

в мире

исландия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва считает безосновательной нападкой информацию в СМИ Исландии о якобы хакерской атаке на одну из местных компаний с территории России, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.По его словам, в СМИ Исландии появилась информации о якобы совершенной с территории России хакерской атаке на одну из местных компаний с целью получения выкупа."Создается впечатление, что на Западе существует разноряд на подобные обвинения в адрес России. Вот очередь дошла и до Исландии. Очень бы хотелось, чтобы на этом план безосновательных нападок был исчерпан", - сказал Зайцев на брифинге.По его словам, Россия хотела бы посоветовать исландским СМИ избегать распространения недостоверных сведений.

https://ria.ru/20210813/litva-1745606623.html

исландия

москва

россия

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в мире, исландия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия