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МИД опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую компанию
МИД опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую компанию - РИА Новости, 30.09.2021
МИД опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую компанию
Москва считает безосновательной нападкой информацию в СМИ Исландии о якобы хакерской атаке на одну из местных компаний с территории России, заявил заместитель... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:56
2021-09-30T15:56
2021-09-30T16:01
в мире
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москва
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россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва считает безосновательной нападкой информацию в СМИ Исландии о якобы хакерской атаке на одну из местных компаний с территории России, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.По его словам, в СМИ Исландии появилась информации о якобы совершенной с территории России хакерской атаке на одну из местных компаний с целью получения выкупа."Создается впечатление, что на Западе существует разноряд на подобные обвинения в адрес России. Вот очередь дошла и до Исландии. Очень бы хотелось, чтобы на этом план безосновательных нападок был исчерпан", - сказал Зайцев на брифинге.По его словам, Россия хотела бы посоветовать исландским СМИ избегать распространения недостоверных сведений.
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в мире, исландия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
15:56 30.09.2021 (обновлено: 16:01 30.09.2021)
МИД опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую компанию
Замглавы департамента МИД Зайцев опроверг обвинения в хакерской атаке на исландскую фирму