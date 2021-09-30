https://ria.ru/20210930/afganistan-1752588094.html

Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов

Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.09.2021

Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов

Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, общая стоимость которого может оцениваться в 85 миллиардов долларов, ужасает, заявил в эфире... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T23:45

2021-09-30T23:45

2021-09-30T23:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, общая стоимость которого может оцениваться в 85 миллиардов долларов, ужасает, заявил в эфире телеканала "Звезда" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев."Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов – она просто ужасает… Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов – вооружили до зубов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в эфире телеканала "Звезда".Говоря о поспешном бегстве американской армии из Афганистана, Шугаев отметил, что хуже сценарий "придумать было тяжело"."Предсказуемость и надёжность американских партнёров не выдержала поддержку временем. В таких случаях говорят "сами себе выстрелили в ногу", - подчеркнул Шугаев.В начале августа талибы (движение признано террористической организацией, запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/shoygu-1747689077.html

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html

афганистан

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в мире, афганистан, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев