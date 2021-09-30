Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752588094.html
Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов
Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.09.2021
Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов
Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, общая стоимость которого может оцениваться в 85 миллиардов долларов, ужасает, заявил в эфире... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T23:45
2021-09-30T23:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748223556_0:199:2048:1351_1920x0_80_0_0_8348df11fe47b940fb0a03b9292698d6.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, общая стоимость которого может оцениваться в 85 миллиардов долларов, ужасает, заявил в эфире телеканала "Звезда" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев."Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов – она просто ужасает… Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов – вооружили до зубов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в эфире телеканала "Звезда".Говоря о поспешном бегстве американской армии из Афганистана, Шугаев отметил, что хуже сценарий "придумать было тяжело"."Предсказуемость и надёжность американских партнёров не выдержала поддержку временем. В таких случаях говорят "сами себе выстрелили в ногу", - подчеркнул Шугаев.В начале августа талибы (движение признано террористической организацией, запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210828/shoygu-1747689077.html
https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748223556_124:0:1944:1365_1920x0_80_0_0_ccf99ce6f990d4e11c0874896a1a814b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев
23:45 30.09.2021 (обновлено: 23:47 30.09.2021)
 
Оставленное оружие США в Афганистане оценили в 85 миллиардов долларов

Глава ФСВТС Шугаев: брошенное США в Афганистане оружие оценивается в 85 млрд долларов

© REUTERS / U.S NAVY/Central Command Public Affairs/Sgt. Isaiah Campbell/Американские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / U.S NAVY/Central Command Public Affairs/Sgt. Isaiah Campbell/
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, общая стоимость которого может оцениваться в 85 миллиардов долларов, ужасает, заявил в эфире телеканала "Звезда" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов – она просто ужасает… Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов – вооружили до зубов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в эфире телеканала "Звезда".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 21:28Захват власти в Афганистане талибами
США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу
Говоря о поспешном бегстве американской армии из Афганистана, Шугаев отметил, что хуже сценарий "придумать было тяжело".
"Предсказуемость и надёжность американских партнёров не выдержала поддержку временем. В таких случаях говорят "сами себе выстрелили в ногу", - подчеркнул Шугаев.
В начале августа талибы (движение признано террористической организацией, запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 19:18Захват власти в Афганистане талибами
США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях, заявил Лавров
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий Шугаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
02:15Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
02:15Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Лента новостейМолния