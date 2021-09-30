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В МИД выразили сожаление из-за решения Чехии по АЭС "Дукованы"
В МИД выразили сожаление из-за решения Чехии по АЭС "Дукованы" - РИА Новости, 30.09.2021
В МИД выразили сожаление из-за решения Чехии по АЭС "Дукованы"
Политизированный подход при решении Чехии по АЭС "Дукованы" вызывает у Москвы сожаление, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:44
2021-09-30T16:15
чехия
россия
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Политизированный подход при решении Чехии по АЭС "Дукованы" вызывает у Москвы сожаление, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Чешский президент Милош Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы"."Вызывает сожаление, что в Праге вопреки экономической логике и с ущербом для интересов профильного чешского бизнеса возобладал такой политизированный подход", - сказал Зайцев на брифинге.По его словам, в тендере на расширение АЭС "Дукованы" намеревалась участвовать российская госкорпорация "Росатом".Зайцев также напомнил, что ранее чешский президент не поддерживал принятие закона, исключающего российские фирмы из потенциальных участников расширения АЭС "Дукованы", указывая на то, что "сокращение количества участников в тендерных процедурах закономерно снижает конкуренцию и ведет к удорожанию проекта".АЭС "Дукованы", построенная по советским проектам и запущенная в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Вторая чешская АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны), также построена по советским проектам и запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Топливо для обеих станций поставляет российская госкорпорация "Росатом".
https://ria.ru/20210928/dukovany-1752119738.html
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чехия, россия, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:44 30.09.2021 (обновлено: 16:15 30.09.2021)
 
В МИД выразили сожаление из-за решения Чехии по АЭС "Дукованы"

В МИД выразили сожаление из-за "политизированного подхода" Чехии к строительству АЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Политизированный подход при решении Чехии по АЭС "Дукованы" вызывает у Москвы сожаление, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Чешский президент Милош Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы".
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"Вызывает сожаление, что в Праге вопреки экономической логике и с ущербом для интересов профильного чешского бизнеса возобладал такой политизированный подход", - сказал Зайцев на брифинге.
По его словам, в тендере на расширение АЭС "Дукованы" намеревалась участвовать российская госкорпорация "Росатом".
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Зайцев также напомнил, что ранее чешский президент не поддерживал принятие закона, исключающего российские фирмы из потенциальных участников расширения АЭС "Дукованы", указывая на то, что "сокращение количества участников в тендерных процедурах закономерно снижает конкуренцию и ведет к удорожанию проекта".
АЭС "Дукованы", построенная по советским проектам и запущенная в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Вторая чешская АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны), также построена по советским проектам и запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Топливо для обеих станций поставляет российская госкорпорация "Росатом".
 
ЧехияРоссияВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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