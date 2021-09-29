https://ria.ru/20210929/zvon-1752284175.html

В музее "Куликово поле" рассказали о ежедневном обряде в память о погибших

В музее "Куликово поле" рассказали о ежедневном обряде в память о погибших - РИА Новости, 29.09.2021

В музее "Куликово поле" рассказали о ежедневном обряде в память о погибших

Колокольный звон в честь погибших на Куликовом поле воинов ежедневно звучит в православных храмах, расположенных на территории государственного... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:11

2021-09-29T12:11

2021-09-29T12:11

религия

справки

владимир ленин (владимир ульянов)

сергий радонежский

"куликово поле"

дмитрий донсков

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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Колокольный звон в честь погибших на Куликовом поле воинов ежедневно звучит в православных храмах, расположенных на территории государственного музея-заповедника "Куликово поле", во время начала и окончания сражения, рассказал РИА Новости ученый секретарь музея Алексей Воронцов.На территории музея-заповедника расположено два храма: преподобного Сергия Радонежского и Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино. "В них два раза в день - колокольный звон. Каждый день, во время начала битвы в 11 часов, и во время окончания - в 14 часов, круглый год", - сказал он.Храм Преподобного Сергия Радонежского строился в 1913-1917 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, ставшего также автором мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Он совмещает элементы церковной архитектуры с формами крепостного зодчества. Храм посвящен памяти павших на Куликовом поле воинов.Богородице-Рождественский храм в Монастырщино, по преданию, стоит на месте захоронения погибших в сражении русских воинов. По информации музея, он строился в 1865-1884 годах, к 500-летию Куликовской битвы, отмечавшегося в 1880 году.С 1901 года, сообщает сайт Тульской епархии, от храма Рождества Пресвятой Богородицы в день Куликовской битвы стал проходить крестный ход до памятника-колонны Дмитрию Донскому на Красном холме, где по преданию располагалась ставка хана Мамая. В 1930 годы храм был закрыт и использовался как зернохранилище. На сегодняшний день храм находится в совместном использовании с музеем-заповедником.Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектар и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тыс. квадратных метров.Куликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.

https://ria.ru/20210921/kulikovo-1751162341.html

https://ria.ru/20210728/osvyaschenie-1743154848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, владимир ленин (владимир ульянов), сергий радонежский, "куликово поле", дмитрий донсков