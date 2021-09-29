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Религия
https://ria.ru/20210929/zvon-1752284175.html
В музее "Куликово поле" рассказали о ежедневном обряде в память о погибших
В музее "Куликово поле" рассказали о ежедневном обряде в память о погибших - РИА Новости, 29.09.2021
В музее "Куликово поле" рассказали о ежедневном обряде в память о погибших
Колокольный звон в честь погибших на Куликовом поле воинов ежедневно звучит в православных храмах, расположенных на территории государственного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:11
2021-09-29T12:11
религия
справки
владимир ленин (владимир ульянов)
сергий радонежский
"куликово поле"
дмитрий донсков
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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Колокольный звон в честь погибших на Куликовом поле воинов ежедневно звучит в православных храмах, расположенных на территории государственного музея-заповедника "Куликово поле", во время начала и окончания сражения, рассказал РИА Новости ученый секретарь музея Алексей Воронцов.На территории музея-заповедника расположено два храма: преподобного Сергия Радонежского и Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино. "В них два раза в день - колокольный звон. Каждый день, во время начала битвы в 11 часов, и во время окончания - в 14 часов, круглый год", - сказал он.Храм Преподобного Сергия Радонежского строился в 1913-1917 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, ставшего также автором мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Он совмещает элементы церковной архитектуры с формами крепостного зодчества. Храм посвящен памяти павших на Куликовом поле воинов.Богородице-Рождественский храм в Монастырщино, по преданию, стоит на месте захоронения погибших в сражении русских воинов. По информации музея, он строился в 1865-1884 годах, к 500-летию Куликовской битвы, отмечавшегося в 1880 году.С 1901 года, сообщает сайт Тульской епархии, от храма Рождества Пресвятой Богородицы в день Куликовской битвы стал проходить крестный ход до памятника-колонны Дмитрию Донскому на Красном холме, где по преданию располагалась ставка хана Мамая. В 1930 годы храм был закрыт и использовался как зернохранилище. На сегодняшний день храм находится в совместном использовании с музеем-заповедником.Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектар и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тыс. квадратных метров.Куликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.
https://ria.ru/20210921/kulikovo-1751162341.html
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справки, владимир ленин (владимир ульянов), сергий радонежский, "куликово поле", дмитрий донсков
12:11 29.09.2021
 

В музее "Куликово поле" рассказали о ежедневном обряде в память о погибших

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкХрам Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля
Храм Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Колокольный звон в честь погибших на Куликовом поле воинов ежедневно звучит в православных храмах, расположенных на территории государственного музея-заповедника "Куликово поле", во время начала и окончания сражения, рассказал РИА Новости ученый секретарь музея Алексей Воронцов.
На территории музея-заповедника расположено два храма: преподобного Сергия Радонежского и Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино. "В них два раза в день - колокольный звон. Каждый день, во время начала битвы в 11 часов, и во время окончания - в 14 часов, круглый год", - сказал он.
Храм Преподобного Сергия Радонежского строился в 1913-1917 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, ставшего также автором мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Он совмещает элементы церковной архитектуры с формами крепостного зодчества. Храм посвящен памяти павших на Куликовом поле воинов.
Богородице-Рождественский храм в Монастырщино, по преданию, стоит на месте захоронения погибших в сражении русских воинов. По информации музея, он строился в 1865-1884 годах, к 500-летию Куликовской битвы, отмечавшегося в 1880 году.
Участники военно-исторических клубов на военно-историческом фестивале Поле Куликово - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 16:23Культура
Развлечение с поучением: Куликово поле собрало любителей русской истории
С 1901 года, сообщает сайт Тульской епархии, от храма Рождества Пресвятой Богородицы в день Куликовской битвы стал проходить крестный ход до памятника-колонны Дмитрию Донскому на Красном холме, где по преданию располагалась ставка хана Мамая. В 1930 годы храм был закрыт и использовался как зернохранилище. На сегодняшний день храм находится в совместном использовании с музеем-заповедником.
Музейный комплекс "Куликово поле" на месте деревни Моховое был открыт 30 декабря 2015 года. Детский музей и основная экспозиция начали работать в 2016 году. Комплекс разместился на территории около 40 гектар и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тыс. квадратных метров.
Куликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.
Куликово поле - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 00:21Религия
В храме на Куликовом поле воссоздали иконостас и алтарь
 
РелигияСправкиВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Сергий Радонежский"Куликово поле"Дмитрий Донсков
 
 
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