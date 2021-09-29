https://ria.ru/20210929/zhivotnye-1752332772.html

В одном из российских городов решили ввести лимит на собак

В одном из российских городов намерены ввести лимит на собак - РИА Новости, 29.09.2021

В одном из российских городов решили ввести лимит на собак

Мэр Саратова Михаил Исаев предложил ограничить количество домашних животных, которых содержат жители города. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:27

2021-09-29T15:27

2021-09-29T17:15

общество

саратов

михаил исаев

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мэр Саратова Михаил Исаев предложил ограничить количество домашних животных, которых содержат жители города. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".По его словам, сокращение числа питомцев в жилых секторах и на частных коммерческих территориях, к которым относятся строительные площадки и автостоянки, поможет решить проблему с бродячими животными.Как считает Исаев, прежде всего эта мера должна коснуться собак.Сейчас Ассоциация городов Поволжья разрабатывает нормативы для возможных ограничений.

https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html

саратов

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2021

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общество, саратов, михаил исаев