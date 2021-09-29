Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ
Глава СПЧ Фадеев: искусственное занижение зарплат из-за мигрантов влияет на граждан России
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Искусственное занижение зарплат мигрантов приводит к тому, что нарушаются и права российских граждан, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы".
"До пандемии Россия была одним из мировых лидеров по числу трудовых мигрантов. Их число доходило до 11 миллионов. К сожалению, значительная их часть работает нелегально. По разным оценкам до 2,5 миллиона. И эта проблема непосредственно касается и россиян. Такое положение дел искривляет рынок труда, зарплаты искусственно занижены. Эта тенденция к снижению зарплат нарушает права российских граждан. Нужно оздоровление рынка труда", - заявил Фадеев.
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Он подчеркнул, что многие работодатели фактически открыто заявляют о нарушении закона. Как отмечает Фадеев, они признаются, что им выгодно иметь работника без контракта, так как не надо платить налоги.
"При этом такие работодатели говорят о необходимости выполнения стратегических задач, решения жилищных проблем. Но мне кажется, что нельзя нарушать закон при решении таких задач. Все мигранты должны быть в трудовом поле", - сказал глава СПЧ.
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