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Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ
Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 29.09.2021
Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ
Искусственное занижение зарплат мигрантов приводит к тому, что нарушаются и права российских граждан, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "60-летие РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:26
2021-09-29T12:26
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
мигранты
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Искусственное занижение зарплат мигрантов приводит к тому, что нарушаются и права российских граждан, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы".Он подчеркнул, что многие работодатели фактически открыто заявляют о нарушении закона. Как отмечает Фадеев, они признаются, что им выгодно иметь работника без контракта, так как не надо платить налоги."При этом такие работодатели говорят о необходимости выполнения стратегических задач, решения жилищных проблем. Но мне кажется, что нельзя нарушать закон при решении таких задач. Все мигранты должны быть в трудовом поле", - сказал глава СПЧ.
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия
12:26 29.09.2021
 
Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ

Глава СПЧ Фадеев: искусственное занижение зарплат из-за мигрантов влияет на граждан России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Искусственное занижение зарплат мигрантов приводит к тому, что нарушаются и права российских граждан, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы".
"До пандемии Россия была одним из мировых лидеров по числу трудовых мигрантов. Их число доходило до 11 миллионов. К сожалению, значительная их часть работает нелегально. По разным оценкам до 2,5 миллиона. И эта проблема непосредственно касается и россиян. Такое положение дел искривляет рынок труда, зарплаты искусственно занижены. Эта тенденция к снижению зарплат нарушает права российских граждан. Нужно оздоровление рынка труда", - заявил Фадеев.
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Он подчеркнул, что многие работодатели фактически открыто заявляют о нарушении закона. Как отмечает Фадеев, они признаются, что им выгодно иметь работника без контракта, так как не надо платить налоги.
"При этом такие работодатели говорят о необходимости выполнения стратегических задач, решения жилищных проблем. Но мне кажется, что нельзя нарушать закон при решении таких задач. Все мигранты должны быть в трудовом поле", - сказал глава СПЧ.
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ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевМигрантыРоссия
 
 
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