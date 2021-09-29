https://ria.ru/20210929/zarplaty-1752287129.html

Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ

Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 29.09.2021

Низкие зарплаты мигрантов нарушают права и граждан России, заявил глава СПЧ

Искусственное занижение зарплат мигрантов приводит к тому, что нарушаются и права российских граждан, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "60-летие РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:26

2021-09-29T12:26

2021-09-29T12:26

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

мигранты

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Искусственное занижение зарплат мигрантов приводит к тому, что нарушаются и права российских граждан, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы".Он подчеркнул, что многие работодатели фактически открыто заявляют о нарушении закона. Как отмечает Фадеев, они признаются, что им выгодно иметь работника без контракта, так как не надо платить налоги."При этом такие работодатели говорят о необходимости выполнения стратегических задач, решения жилищных проблем. Но мне кажется, что нельзя нарушать закон при решении таких задач. Все мигранты должны быть в трудовом поле", - сказал глава СПЧ.

https://ria.ru/20210914/migranty-1750076851.html

https://ria.ru/20210210/migranty-1596806583.html

россия

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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия