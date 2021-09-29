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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/youtube-1752353367.html
YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах
YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах - РИА Новости, 29.09.2021
YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах
Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:59
2021-09-29T20:34
распространение коронавируса
в мире
воз
google
youtube
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, касающийся всех применяемых безопасных вакцин, недостоверная информация будет удаляться, сообщила компания."Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - сказал журналистам на брифинге вице-президент YouTube Мэтт Халприн.Как говорится в сообщении компании, контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. В частности, это касается материалов, что "одобренные вакцины опасны и вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем", о том, что препараты "вызывают аутизм, рак или бесплодие, или о том, что компоненты вакцин позволяют следить за вакцинированными людьми".При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом. Кроме того, как сообщил Халприн, исключение сделают для видео, в которых люди говорят о личном опыте применения вакцин, но не делают обобщений и не призывают к отказу от вакцинации.В октябре прошлого года YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные о вакцинации против коронавируса. Компания отмечает, что обновленные правила вступают в силу в среду, но для полноценного их применения потребуется некоторое время.В компании сообщили, что с прошлого года заблокировали более 130 тысяч видеопубликаций, содержащих ложные сведения о вакцине от коронавируса. Как информирует телеканал NBC, в число тех, чьи каналы заблокированы в связи с ужесточением правил - племянник президента США Джона Кеннеди, сын сенатора Роберта Кеннеди, известный правозащитник, эколог и противник вакцин Роберт Ф. Кеннеди Младший, а также известный в США остеопат, противник вакцин Джозеф Меркола.YouTube - видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.
https://ria.ru/20210928/panina-1752239653.html
https://ria.ru/20210928/kontent-1752092264.html
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в мире, воз, google, youtube, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:59 29.09.2021 (обновлено: 20:34 29.09.2021)
 
YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах

YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех применяемых вакцинах

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, касающийся всех применяемых безопасных вакцин, недостоверная информация будет удаляться, сообщила компания.
"Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - сказал журналистам на брифинге вице-президент YouTube Мэтт Халприн.
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Как говорится в сообщении компании, контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. В частности, это касается материалов, что "одобренные вакцины опасны и вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем", о том, что препараты "вызывают аутизм, рак или бесплодие, или о том, что компоненты вакцин позволяют следить за вакцинированными людьми".
При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом. Кроме того, как сообщил Халприн, исключение сделают для видео, в которых люди говорят о личном опыте применения вакцин, но не делают обобщений и не призывают к отказу от вакцинации.
В октябре прошлого года YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные о вакцинации против коронавируса. Компания отмечает, что обновленные правила вступают в силу в среду, но для полноценного их применения потребуется некоторое время.
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В компании сообщили, что с прошлого года заблокировали более 130 тысяч видеопубликаций, содержащих ложные сведения о вакцине от коронавируса. Как информирует телеканал NBC, в число тех, чьи каналы заблокированы в связи с ужесточением правил - племянник президента США Джона Кеннеди, сын сенатора Роберта Кеннеди, известный правозащитник, эколог и противник вакцин Роберт Ф. Кеннеди Младший, а также известный в США остеопат, противник вакцин Джозеф Меркола.
YouTube - видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗGoogleYouTubeКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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