https://ria.ru/20210929/youtube-1752353367.html

YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах

YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах - РИА Новости, 29.09.2021

YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах

Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:59

2021-09-29T16:59

2021-09-29T20:34

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, касающийся всех применяемых безопасных вакцин, недостоверная информация будет удаляться, сообщила компания."Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - сказал журналистам на брифинге вице-президент YouTube Мэтт Халприн.Как говорится в сообщении компании, контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. В частности, это касается материалов, что "одобренные вакцины опасны и вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем", о том, что препараты "вызывают аутизм, рак или бесплодие, или о том, что компоненты вакцин позволяют следить за вакцинированными людьми".При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом. Кроме того, как сообщил Халприн, исключение сделают для видео, в которых люди говорят о личном опыте применения вакцин, но не делают обобщений и не призывают к отказу от вакцинации.В октябре прошлого года YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные о вакцинации против коронавируса. Компания отмечает, что обновленные правила вступают в силу в среду, но для полноценного их применения потребуется некоторое время.В компании сообщили, что с прошлого года заблокировали более 130 тысяч видеопубликаций, содержащих ложные сведения о вакцине от коронавируса. Как информирует телеканал NBC, в число тех, чьи каналы заблокированы в связи с ужесточением правил - племянник президента США Джона Кеннеди, сын сенатора Роберта Кеннеди, известный правозащитник, эколог и противник вакцин Роберт Ф. Кеннеди Младший, а также известный в США остеопат, противник вакцин Джозеф Меркола.YouTube - видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.

https://ria.ru/20210928/panina-1752239653.html

https://ria.ru/20210928/kontent-1752092264.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, google, youtube, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии