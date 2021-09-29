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На Ставрополье увеличили выплаты на школьников из многодетных семей

На Ставрополье увеличили выплаты на школьников из многодетных семей - РИА Новости, 29.09.2021

На Ставрополье увеличили выплаты на школьников из многодетных семей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил с этого года увеличить размер выплаты для многодетных семей на детей-школьников в 4,2 раза, что... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:19

2021-09-29T16:19

2021-09-29T17:27

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил с этого года увеличить размер выплаты для многодетных семей на детей-школьников в 4,2 раза, что составило 5 тысяч рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края "По поручению губернатора Ставропольского края размер компенсации в крае с текущего года увеличен в 4,2 раза и составил 5 тысяч рублей. В результате в прошлом году на эти цели было направлено более 59 миллионов рублей. В этом году эта сумма выросла до 326,7 миллиона рублей.Ежегодные денежные компенсации на каждого учащегося школы не старше восемнадцати лет многодетные семьи края получают шестой год подряд, независимо от дохода семьи", - говорится в сообщении министерства.По данным министерства, в регионе выросло количество многодетных семей, которым назначена эта ежегодная денежная компенсация на детей-школьников. Если в 2020 году пособия получили около 25,3 тысячи многодетных семей на 50,7 тысячи детей, то в 2021 году получателями стали более 32 тысяч многодетных семей на 64,7 тысячи детей-школьников.Выплаты производятся за счет краевого бюджета.В Минсоцзащите региона уточнили, что в текущем году выплата многодетным семьям предоставлялась в беззаявительном порядке, если ребенок обучался в школе по месту жительства. С 2022 года по вопросу назначения ежегодной денежной компенсации многодетным родителям необходимо самостоятельно в период с 1 января до 30 апреля представлять в орган соцзащиты по месту жительства или МФЦ заявление и необходимые документы. Кроме того, обратиться за назначением ежегодной выплаты можно через региональный портал госуслуг.

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, владимир владимиров