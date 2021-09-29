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На Ставрополье увеличили выплаты на школьников из многодетных семей
На Ставрополье увеличили выплаты на школьников из многодетных семей - РИА Новости, 29.09.2021
На Ставрополье увеличили выплаты на школьников из многодетных семей
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил с этого года увеличить размер выплаты для многодетных семей на детей-школьников в 4,2 раза, что... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:19
2021-09-29T16:19
2021-09-29T17:27
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил с этого года увеличить размер выплаты для многодетных семей на детей-школьников в 4,2 раза, что составило 5 тысяч рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края "По поручению губернатора Ставропольского края размер компенсации в крае с текущего года увеличен в 4,2 раза и составил 5 тысяч рублей. В результате в прошлом году на эти цели было направлено более 59 миллионов рублей. В этом году эта сумма выросла до 326,7 миллиона рублей.Ежегодные денежные компенсации на каждого учащегося школы не старше восемнадцати лет многодетные семьи края получают шестой год подряд, независимо от дохода семьи", - говорится в сообщении министерства.По данным министерства, в регионе выросло количество многодетных семей, которым назначена эта ежегодная денежная компенсация на детей-школьников. Если в 2020 году пособия получили около 25,3 тысячи многодетных семей на 50,7 тысячи детей, то в 2021 году получателями стали более 32 тысяч многодетных семей на 64,7 тысячи детей-школьников.Выплаты производятся за счет краевого бюджета.В Минсоцзащите региона уточнили, что в текущем году выплата многодетным семьям предоставлялась в беззаявительном порядке, если ребенок обучался в школе по месту жительства. С 2022 года по вопросу назначения ежегодной денежной компенсации многодетным родителям необходимо самостоятельно в период с 1 января до 30 апреля представлять в орган соцзащиты по месту жительства или МФЦ заявление и необходимые документы. Кроме того, обратиться за назначением ежегодной выплаты можно через региональный портал госуслуг.
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ставропольский край, владимир владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
поручил с этого года увеличить размер выплаты для многодетных семей на детей-школьников в 4,2 раза, что составило 5 тысяч рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края "По поручению губернатора Ставропольского края размер компенсации в крае с текущего года увеличен в 4,2 раза и составил 5 тысяч рублей. В результате в прошлом году на эти цели было направлено более 59 миллионов рублей. В этом году эта сумма выросла до 326,7 миллиона рублей.
Ежегодные денежные компенсации на каждого учащегося школы не старше восемнадцати лет многодетные семьи края получают шестой год подряд, независимо от дохода семьи", - говорится в сообщении министерства.
По данным министерства, в регионе выросло количество многодетных семей, которым назначена эта ежегодная денежная компенсация на детей-школьников. Если в 2020 году пособия получили около 25,3 тысячи многодетных семей на 50,7 тысячи детей, то в 2021 году получателями стали более 32 тысяч многодетных семей на 64,7 тысячи детей-школьников.
Выплаты производятся за счет краевого бюджета.
В Минсоцзащите региона уточнили, что в текущем году выплата многодетным семьям предоставлялась в беззаявительном порядке, если ребенок обучался в школе по месту жительства. С 2022 года по вопросу назначения ежегодной денежной компенсации многодетным родителям необходимо самостоятельно в период с 1 января до 30 апреля представлять в орган соцзащиты по месту жительства или МФЦ заявление и необходимые документы. Кроме того, обратиться за назначением ежегодной выплаты можно через региональный портал госуслуг.