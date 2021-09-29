https://ria.ru/20210929/vydumka-1752364189.html

В МВД назвали сообщения о всплеске преступности среди мигрантов выдумкой

В МВД назвали сообщения о всплеске преступности среди мигрантов выдумкой - РИА Новости, 29.09.2021

В МВД назвали сообщения о всплеске преступности среди мигрантов выдумкой

В МВД РФ считают "выдуманной историей" сообщения ряда СМИ об обострении преступности мигрантов, продвигаемой для криминализации образа иностранца, заявила... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:42

2021-09-29T17:42

2021-09-29T17:47

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валентина казакова

мигранты

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В МВД РФ считают "выдуманной историей" сообщения ряда СМИ об обострении преступности мигрантов, продвигаемой для криминализации образа иностранца, заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова."Я думаю, здесь большую роль играют СМИ, особенно которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами", - ответила Казакова на вопрос о том, превращается ли преступность со стороны мигрантов, в том числе межнациональные столкновения, в тренд и серьезную проблему, или это все же "точечная" привлекающая внимание история.Она уточнила, что МВД анализирует статистику преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе сравнивая ее с допандемийным периодом. По ее словам, сейчас в России в сравнении с допандемийным периодом находится меньше мигрантов, чем ранее."К вопросам обострений: я полагаю, что это выдуманная история для того, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует. С другой стороны - породить в душах коренного населения какую-то неприязнь к мигрантам", - отметила она.Казакова посетовала, что некоторые СМИ не освещают позитивные примеры интеграции иностранных граждан в российскую действительность, в том числе когда, например, приезжие из других стран, Азербайджана или Турции, создают рабочие места в регионах и "являются положительным примером нахождения на территории РФ иностранцев"."Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности к тому или иному государству. Есть преступник, который совершил преступление, и мы относимся к этому именно так", - подчеркнула Казакова.

https://ria.ru/20210929/migranty-1752345956.html

https://ria.ru/20210929/zarplaty-1752287129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова, мигранты, россия