https://ria.ru/20210929/vybory-1752320224.html

В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности - РИА Новости, 29.09.2021

В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Столичный главк МВД России расценивает заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:43

2021-09-29T14:43

2021-09-29T14:58

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Столичный главк МВД России расценивает заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД Медиа."В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за призывы к незаконным акциям в центре Москвы.Кроме того, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, который таким же способом пытался уйти от административной ответственности. В настоящее время против него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Подчеркивается, что здание полиция не блокировала, внутрь сотрудники не входили.Отмечается, что столичная полиция продолжит выявлять участников несанкционированных акций в сентябре 2021 года, а также лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях, для привлечения их к ответственности."ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении.Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал столичных правоохранителей перестать "заниматься силовыми приемами" по отношению к кандидатам в депутаты Госдумы от КПРФ по Москве и сообщил, что попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться с ситуацией в столице.По словам Зюганова, после проигрыша выборов в шести округах Москвы "сейчас начинают преследовать тех, кто пишет свои заявления и обращается в суд".

https://ria.ru/20210929/boykot-1752269283.html

https://ria.ru/20210928/kprf-1752182653.html

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общество, москва, владимир колокольцев, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия