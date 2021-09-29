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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/vybory-1752320224.html
В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности
В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности - РИА Новости, 29.09.2021
В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности
Столичный главк МВД России расценивает заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:43
2021-09-29T14:58
выборы в государственную думу
общество
москва
владимир колокольцев
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Столичный главк МВД России расценивает заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД Медиа."В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что, в частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за призывы к незаконным акциям в центре Москвы.Кроме того, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, который таким же способом пытался уйти от административной ответственности. В настоящее время против него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Подчеркивается, что здание полиция не блокировала, внутрь сотрудники не входили.Отмечается, что столичная полиция продолжит выявлять участников несанкционированных акций в сентябре 2021 года, а также лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях, для привлечения их к ответственности."ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении.Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал столичных правоохранителей перестать "заниматься силовыми приемами" по отношению к кандидатам в депутаты Госдумы от КПРФ по Москве и сообщил, что попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться с ситуацией в столице.По словам Зюганова, после проигрыша выборов в шести округах Москвы "сейчас начинают преследовать тех, кто пишет свои заявления и обращается в суд".
https://ria.ru/20210929/boykot-1752269283.html
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общество, москва, владимир колокольцев, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия
14:43 29.09.2021 (обновлено: 14:58 29.09.2021)
 
В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

ГУ МВД Москвы назвало заявления КПРФ попыткой придать политический окрас действиям полиции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Столичный главк МВД России расценивает заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД Медиа.
"В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, в частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за призывы к незаконным акциям в центре Москвы.
Кроме того, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, который таким же способом пытался уйти от административной ответственности. В настоящее время против него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Подчеркивается, что здание полиция не блокировала, внутрь сотрудники не входили.
Отмечается, что столичная полиция продолжит выявлять участников несанкционированных акций в сентябре 2021 года, а также лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях, для привлечения их к ответственности.
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"ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении.
Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал столичных правоохранителей перестать "заниматься силовыми приемами" по отношению к кандидатам в депутаты Госдумы от КПРФ по Москве и сообщил, что попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться с ситуацией в столице.
По словам Зюганова, после проигрыша выборов в шести округах Москвы "сейчас начинают преследовать тех, кто пишет свои заявления и обращается в суд".
 
Выборы в Государственную думуОбществоМоскваВладимир КолокольцевГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФРоссия
 
 
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