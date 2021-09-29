14:43 29.09.2021 (обновлено: 14:58 29.09.2021)
В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности
ГУ МВД Москвы назвало заявления КПРФ попыткой придать политический окрас действиям полиции
"В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за призывы к незаконным акциям в центре Москвы.
Кроме того, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, который таким же способом пытался уйти от административной ответственности. В настоящее время против него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Подчеркивается, что здание полиция не блокировала, внутрь сотрудники не входили.
Отмечается, что столичная полиция продолжит выявлять участников несанкционированных акций в сентябре 2021 года, а также лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях, для привлечения их к ответственности.
"ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении.
Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал столичных правоохранителей перестать "заниматься силовыми приемами" по отношению к кандидатам в депутаты Госдумы от КПРФ по Москве и сообщил, что попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться с ситуацией в столице.
По словам Зюганова, после проигрыша выборов в шести округах Москвы "сейчас начинают преследовать тех, кто пишет свои заявления и обращается в суд".