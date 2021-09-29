https://ria.ru/20210929/videokamery-1752298803.html

Глава Приамурья рассказал о видеокамерах для обнаружения лесных пожаров

Глава Приамурья рассказал о видеокамерах для обнаружения лесных пожаров - РИА Новости, 29.09.2021

Глава Приамурья рассказал о видеокамерах для обнаружения лесных пожаров

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что для раннего обнаружения возгораний к 2022 году в регионе установят 49 видеокамер. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:11

2021-09-29T13:11

2021-09-29T13:11

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

природные пожары в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что для раннего обнаружения возгораний к 2022 году в регионе установят 49 видеокамер.Как уточняет правительство региона, с 20 сентября в Приамурье действует особый противопожарный режим. Орлов проверил работу региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы. Для раннего обнаружения возгораний в регионе используется космомониторинг и "Лесохранитель". По системе "Лесохранитель" в области установлено и введено в работу восемь камер, передающих сигнал в онлайн-режиме. В случае возгорания координаты места передаются в диспетчерские службы и затем проверяются наземными службами.Как рассказал Орлов, с начала 2021 года в области природные пожары зарегистрированы на площади более 81 тысяч гектаров, что вдвое меньше, чем в прошлом году. На сегодняшний день общая численность лесопожарной группировки составляет 950 человек и 445 единиц техники. Для дополнительного оснащения амурских лесхозов в рамках нацпроекта "Экология" за счет федерального бюджета приобретено 25 единиц техники, ещё семь единиц будет поставлено в течение месяца."С начала пожароопасного сезона 2021 года взята в работу система "Лесохранитель" и уже хорошо себя зарекомендовала. Сейчас по программе охвачено девять муниципалитетов, до конца года вдоль федеральной трассы дополнительно установят 16 видеокамер. Всего 49 видео камер для раннего обнаружения возгораний установят в Приамурье к 2022 году. Они позволят на ранней стадии определять место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Также специалистами диспетчерской службы области ведется космический мониторинг возгораний. Данные о возгорании поступают со спутника, обновляются каждые 10 минут и передаются в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитетов.

https://ria.ru/20210915/pozhary-1750126814.html

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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), россия, природные пожары в россии