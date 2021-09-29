https://ria.ru/20210929/vich-1752316222.html

В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости ВИЧ в России

В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 29.09.2021

В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости ВИЧ в России

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в России в 10 раз выше, чем во всех странах Европейского союза, заявила старший научный сотрудник... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:25

2021-09-29T14:25

2021-09-29T14:50

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в России в 10 раз выше, чем во всех странах Европейского союза, заявила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная."В 2020 году мы меньше выявили ВИЧ-инфицированных – 60 тысяч новых случаев, но это по-прежнему очень много, потому что для сравнения во всех странах Европейского союза зарегистрировано только 25 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Если сравнивать заболеваемость в пересчете на 100 тысяч населения, то у нас заболеваемость в десять раз выше, чем в странах Европейского союза", - сказала Ладная в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" на портале Российского общества "Знание"."ВИЧ-инфицированных живет в РФ довольно много, мы только зарегистрировали 1,1 миллиона людей, у которых лабораторно подтверждена ВИЧ-инфекция при диагностике, и более 400 тысяч человек умерло уже к настоящему моменту", - добавила Ладная.По ее словам, за весь период наблюдения ВИЧ-инфекцию выявили у 1,5 миллиона человек. "Это с 1987 года, тогда появился первый больной", - добавила она."Мы немного совсем регистрируем случаев ВИЧ-инфекции сейчас среди этой группы (подростков, молодых людей – ред.). У нас в начале 2000-х годов почти четверть всех новых случаев были связаны с заражением лиц до 20 лет. Сейчас буквально менее 2% приходится на эту группу", - добавила Ладная.По ее словам, в России, безусловно, надо вводить "Секс-просвет", но название следует немного изменить. "Сейчас упражняются люди в изобретении, как мы эти программы должны назвать, может "программы полового просвещения", - отметила Ладная."Тяжесть проблемы определяется тем, что эффективность лечения получена только у половины людей, даже меньше половины, у которых в настоящий момент мы знаем точно, что ВИЧ-инфекция есть", - сказала Ладная."Сейчас ВИЧ-инфекция вышла уже из уязвимых групп населения в общую популяцию. У нас в последние годы 60%, уже 70% всех новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией связаны с гетеросексуальными контактами. Причем очень часто заражаются ВИЧ-инфекцией люди, которые одного-единственного полового партнера имеют, и этот же половой партнер единственны - супруг. Поэтому можно сказать, что сейчас абсолютно любой человек может предполагать у себя наличие ВИЧ-инфекции. Поэтому мы всем рекомендуем проходить тестирование на ВИЧ достаточно регулярно", - рассказала она.Ладная уточнила, что существуют группы, которые в силу особенностей поведения имеют более высокий риск заражения ВИЧ-инфекций. По ее словам, риск заражения в 26-30 раз выше, чем в общей популяции имеют "мужчины, имеющие секс с мужчинами", "потребители инъекционных наркотиков и работники коммерческого секса".Эксперт добавила, что, по статистике, в РФ на передачу ВИЧ при употреблении наркотиков сейчас приходится меньше 30% новых случае заражения, а на гомосексуальные контакты - 3% случаев."Люди, живущие с ВИЧ, имеют повышенные риски заражения коронавирусной инфекцией и повышенные риски неблагоприятного исхода этого заболевания", - рассказала она.Ладная добавила, что у людей с иммунодефицитом, не получающих лечение, выше смертность от коронавируса - по разным исследованиям в 2-4 раза выше, чем у неинфицированных людей.Она также обратила внимание на то, что у людей с ВИЧ часто наблюдаются сопутствующие заболевания, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания - те проблемы, с которыми связаны осложнения, вызываемые при заболевании коронавирусом."Если же человек получает лечение ВИЧ-инфекции, у него подавленная вирусная нагрузка и иммунный статус не снижен, то в этом случае, по всей вероятности... что ВИЧ инфекция сочетанная с коронавирусом протекает так же, как у незараженных ВИЧ", - уточнила Ладная.За последние годы прирост новых случаев ВИЧ в России составляет около 180 тысяч человек.

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https://ria.ru/20210528/vich-1734638596.html

https://ria.ru/20210611/vich-1736681564.html

https://ria.ru/20210516/vich-1732500714.html

https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746303148.html

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общество, вич, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, российское общество "знание", россия, европа, коронавирус covid-19