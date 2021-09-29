Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html
МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"
МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 29.09.2021
МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"
Великобритания озабочена консультациями правительства Мали с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер" и призывает власти в Бамако пересмотреть эти "связи",... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T23:27
2021-09-29T23:27
в мире
мали
африка
великобритания
евросоюз
министерство обороны великобритании
минобороны франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575965726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6fc5772c71dbf3180c7f35ab69cf497.jpg
ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости. Великобритания озабочена консультациями правительства Мали с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер" и призывает власти в Бамако пересмотреть эти "связи", говорится в заявлении министерства иностранных дел страны."Соединенное Королевство глубоко озабочено консультациями между правительством Мали и организацией, известной как "Вагнер", - указывается в заявлении министра по вопросам Африки МИД Великобритании Вики Форда. В документе упоминается, что Лондон считает, что в ЧВК "Вагнер" занимает "ответственное положение" бизнесмен Евгений Пригожин, находящийся под британскими санкциями.В британском МИДе утверждают, что ЧВК "Вагнер" выступает драйвером конфликтов и зарабатывает деньги на нестабильности. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Британии обвинило "Вагнер" в нарушениях прав человека, подрыве работы международных миротворцев, а также в попытках взять контроль над минеральными ресурсами. При этом никаких доказательств данным утверждениям в заявлении не приводится."Мы поддерживаем призыв ЭКОВАС к правительству Мали пересмотреть свои связи с "Вагнер" с учётом последствий любой сделки, которые могут сказаться на стабильности в пределах границ Мали и в целом в регионе", - информирует внешнеполитическое ведомство Британии. Оно добавило, что подтверждает важность политического перехода в стране и проведения выборов в согласованные сроки.Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер". В минувшую субботу глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в ООН заявил, что власти Мали обратились к частной компании из РФ для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведётся на законной основе. Он подчеркнул, что власти РФ "не имеют к этому никакого отношения".Глава минобороны Франции Флоранс Парли, находившаяся с визитом в малийской столице Бамако, высказывалась против возможности сотрудничества правительства Мали с ЧВК "Вагнер", объяснив это тревогой за суверенитет страны. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан указывал на то, что гипотетический контракт властей Мали с ЧВК "Вагнер" будет противоречить международному и европейскому присутствию в этой стране.В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
https://ria.ru/20210926/operatsiya-1751838770.html
https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html
мали
африка
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575965726_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_5d7d2e7a95d6f1591de6fcb92eabd08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мали, африка, великобритания, евросоюз, министерство обороны великобритании, минобороны франции
23:27 29.09.2021
 
МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"

МИД Британии озабочен консультациями правительства Мали с ЧВК "Вагнер"

© AFP 2021 / STRINGERВоеннослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AFP 2021 / STRINGER
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости. Великобритания озабочена консультациями правительства Мали с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер" и призывает власти в Бамако пересмотреть эти "связи", говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
"Соединенное Королевство глубоко озабочено консультациями между правительством Мали и организацией, известной как "Вагнер", - указывается в заявлении министра по вопросам Африки МИД Великобритании Вики Форда. В документе упоминается, что Лондон считает, что в ЧВК "Вагнер" занимает "ответственное положение" бизнесмен Евгений Пригожин, находящийся под британскими санкциями.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 03:10
В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
В британском МИДе утверждают, что ЧВК "Вагнер" выступает драйвером конфликтов и зарабатывает деньги на нестабильности. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Британии обвинило "Вагнер" в нарушениях прав человека, подрыве работы международных миротворцев, а также в попытках взять контроль над минеральными ресурсами. При этом никаких доказательств данным утверждениям в заявлении не приводится.
"Мы поддерживаем призыв ЭКОВАС к правительству Мали пересмотреть свои связи с "Вагнер" с учётом последствий любой сделки, которые могут сказаться на стабильности в пределах границ Мали и в целом в регионе", - информирует внешнеполитическое ведомство Британии. Оно добавило, что подтверждает важность политического перехода в стране и проведения выборов в согласованные сроки.
Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер". В минувшую субботу глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в ООН заявил, что власти Мали обратились к частной компании из РФ для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведётся на законной основе. Он подчеркнул, что власти РФ "не имеют к этому никакого отношения".
Атомная ударная подводная лодка класса Вирджиния в составе ВМС Соединенных Штатов SS Illinois возвращается на базу в Перл-Харбор-Хикэм. 13 сентября 2021 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 08:00
"Нож в спину": бывшую великую державу обижают и США, и Россия
Глава минобороны Франции Флоранс Парли, находившаяся с визитом в малийской столице Бамако, высказывалась против возможности сотрудничества правительства Мали с ЧВК "Вагнер", объяснив это тревогой за суверенитет страны. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан указывал на то, что гипотетический контракт властей Мали с ЧВК "Вагнер" будет противоречить международному и европейскому присутствию в этой стране.
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
 
В миреМалиАфрикаВеликобританияЕвросоюзМинистерство обороны ВеликобританииМинобороны Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния