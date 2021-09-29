https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html

МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"

МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 29.09.2021

МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"

Великобритания озабочена консультациями правительства Мали с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер" и призывает власти в Бамако пересмотреть эти "связи",... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T23:27

2021-09-29T23:27

2021-09-29T23:27

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министерство обороны великобритании

минобороны франции

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ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости. Великобритания озабочена консультациями правительства Мали с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер" и призывает власти в Бамако пересмотреть эти "связи", говорится в заявлении министерства иностранных дел страны."Соединенное Королевство глубоко озабочено консультациями между правительством Мали и организацией, известной как "Вагнер", - указывается в заявлении министра по вопросам Африки МИД Великобритании Вики Форда. В документе упоминается, что Лондон считает, что в ЧВК "Вагнер" занимает "ответственное положение" бизнесмен Евгений Пригожин, находящийся под британскими санкциями.В британском МИДе утверждают, что ЧВК "Вагнер" выступает драйвером конфликтов и зарабатывает деньги на нестабильности. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Британии обвинило "Вагнер" в нарушениях прав человека, подрыве работы международных миротворцев, а также в попытках взять контроль над минеральными ресурсами. При этом никаких доказательств данным утверждениям в заявлении не приводится."Мы поддерживаем призыв ЭКОВАС к правительству Мали пересмотреть свои связи с "Вагнер" с учётом последствий любой сделки, которые могут сказаться на стабильности в пределах границ Мали и в целом в регионе", - информирует внешнеполитическое ведомство Британии. Оно добавило, что подтверждает важность политического перехода в стране и проведения выборов в согласованные сроки.Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер". В минувшую субботу глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в ООН заявил, что власти Мали обратились к частной компании из РФ для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведётся на законной основе. Он подчеркнул, что власти РФ "не имеют к этому никакого отношения".Глава минобороны Франции Флоранс Парли, находившаяся с визитом в малийской столице Бамако, высказывалась против возможности сотрудничества правительства Мали с ЧВК "Вагнер", объяснив это тревогой за суверенитет страны. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан указывал на то, что гипотетический контракт властей Мали с ЧВК "Вагнер" будет противоречить международному и европейскому присутствию в этой стране.В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.

https://ria.ru/20210926/operatsiya-1751838770.html

https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, мали, африка, великобритания, евросоюз, министерство обороны великобритании, минобороны франции