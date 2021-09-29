МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"
МИД Британии озабочен консультациями правительства Мали с ЧВК "Вагнер"
ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости. Великобритания озабочена консультациями правительства Мали с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер" и призывает власти в Бамако пересмотреть эти "связи", говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
"Соединенное Королевство глубоко озабочено консультациями между правительством Мали и организацией, известной как "Вагнер", - указывается в заявлении министра по вопросам Африки МИД Великобритании Вики Форда. В документе упоминается, что Лондон считает, что в ЧВК "Вагнер" занимает "ответственное положение" бизнесмен Евгений Пригожин, находящийся под британскими санкциями.
В британском МИДе утверждают, что ЧВК "Вагнер" выступает драйвером конфликтов и зарабатывает деньги на нестабильности. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Британии обвинило "Вагнер" в нарушениях прав человека, подрыве работы международных миротворцев, а также в попытках взять контроль над минеральными ресурсами. При этом никаких доказательств данным утверждениям в заявлении не приводится.
"Мы поддерживаем призыв ЭКОВАС к правительству Мали пересмотреть свои связи с "Вагнер" с учётом последствий любой сделки, которые могут сказаться на стабильности в пределах границ Мали и в целом в регионе", - информирует внешнеполитическое ведомство Британии. Оно добавило, что подтверждает важность политического перехода в стране и проведения выборов в согласованные сроки.
Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении". В декабре 2020 года Пригожин подал заявление в суд ЕС о его исключении из санкционного списка по Ливии. Как подчеркивали в "Конкорде", Пригожин "не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых". Также отмечалось, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов ЕС и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы".
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер". В минувшую субботу глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в ООН заявил, что власти Мали обратились к частной компании из РФ для борьбы с терроризмом, эта деятельность ведётся на законной основе. Он подчеркнул, что власти РФ "не имеют к этому никакого отношения".
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Глава минобороны Франции Флоранс Парли, находившаяся с визитом в малийской столице Бамако, высказывалась против возможности сотрудничества правительства Мали с ЧВК "Вагнер", объяснив это тревогой за суверенитет страны. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан указывал на то, что гипотетический контракт властей Мали с ЧВК "Вагнер" будет противоречить международному и европейскому присутствию в этой стране.
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.