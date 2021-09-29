https://ria.ru/20210929/vaktsiny-1752392874.html

В Ленобласти проверят данные о коробке с вакцинами от гриппа на свалке

В Ленобласти проверят данные о коробке с вакцинами от гриппа на свалке - РИА Новости, 29.09.2021

В Ленобласти проверят данные о коробке с вакцинами от гриппа на свалке

Власти Ленинградской области проверят данные из соцсетей о выброшенных на свалку в Выборге вакцинах от гриппа "Совигрипп" и "Ультрикс", заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:08

2021-09-29T20:08

2021-09-29T20:08

происшествия

выборг

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области проверят данные из соцсетей о выброшенных на свалку в Выборге вакцинах от гриппа "Совигрипп" и "Ультрикс", заявила РИА Новости пресс-секретарь комитета по здравоохранению области Ирина Сафронкина."Комитет по здравоохранению Ленобласти проверяет информацию о том, что на свалке в Выборге нашли выброшенные вакцины от гриппа", - сообщила Сафронкина.Ранее информация о найденных на свалке коробках с вакцинами появилась в соцсети "Вконтакте". Очевидцы сделали фото и сообщили, что на помойке в Выборге валяются упаковки с неиспользованными вакцинами от гриппа с надписями "Совигрипп" и "Ультрикс".Выборгская городская прокуратура по результатам мониторинга СМИ также организовала проверку сведений в социальной сети "ВКонтакте" об обнаружении лекарственных препаратов "Совигрипп" и "Ультрикс" близ контейнерной площадки.

https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

выборг

ленинградская область

россия

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происшествия, выборг, ленинградская область, россия