https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752292455.html
Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА
Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА - РИА Новости, 29.09.2021
Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что эффективность и безопасность вакцины ФМБА от коронавируса подтверждена в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:47
2021-09-29T12:47
2021-09-29T13:01
россия
распространение коронавируса
наука
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что эффективность и безопасность вакцины ФМБА от коронавируса подтверждена в доклинических исследованиях."В настоящее время проводится объединённая первая и вторая фаза клинических исследований, в доклинических исследованиях подтверждена эффективность этой вакцины и ее безопасность… Особо тщательно проводим сейчас исследования", - сказала Скворцова журналистам.
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россия, наука, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:47 29.09.2021 (обновлено: 13:01 29.09.2021)
Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА
Скворцова: эффективность вакцины ФМБА от COVID-19 подтвердили доклинические исследования