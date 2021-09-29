https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752292455.html

Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА

Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА - РИА Новости, 29.09.2021

Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что эффективность и безопасность вакцины ФМБА от коронавируса подтверждена в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:47

2021-09-29T12:47

2021-09-29T13:01

россия

распространение коронавируса

наука

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что эффективность и безопасность вакцины ФМБА от коронавируса подтверждена в доклинических исследованиях."В настоящее время проводится объединённая первая и вторая фаза клинических исследований, в доклинических исследованиях подтверждена эффективность этой вакцины и ее безопасность… Особо тщательно проводим сейчас исследования", - сказала Скворцова журналистам.

https://ria.ru/20210929/mir-19-1752287384.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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