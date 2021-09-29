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На Украине проверят информацию о связях военной академии с националистами
На Украине проверят информацию о связях военной академии с националистами - РИА Новости, 29.09.2021
На Украине проверят информацию о связях военной академии с националистами
Министр обороны Украины Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка проверить достоверность информации о возможных связях ведущей военной академии с... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:17
2021-09-29T17:17
в мире
национализм
украина
сша
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
андрей таран
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка проверить достоверность информации о возможных связях ведущей военной академии с националистической организацией Centuria, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны.Ранее университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с 2018 года "обосновалась" в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны."Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria", - говорится в сообщении.Также Таран поручил провести служебную проверку относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта минобороны договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств". "По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений", - сообщили в минобороны.
https://ria.ru/20210705/ukraina-1739900397.html
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в мире, национализм, украина, сша, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, андрей таран
17:17 29.09.2021
 
На Украине проверят информацию о связях военной академии с националистами

На Украине проверят данные о связях военной академии имени Сагайдачного с националистами

© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныМинистр обороны Украины Андрей Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : официальный сайт Минобороны Украины
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка проверить достоверность информации о возможных связях ведущей военной академии с националистической организацией Centuria, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны.
Ранее университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с 2018 года "обосновалась" в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны.
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"Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria", - говорится в сообщении.
Также Таран поручил провести служебную проверку относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта минобороны договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств". "По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений", - сообщили в минобороны.
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В миренационализмУкраинаСШАМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныАндрей Таран
 
 
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