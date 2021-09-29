https://ria.ru/20210929/ukraina-1752357602.html

На Украине проверят информацию о связях военной академии с националистами

На Украине проверят информацию о связях военной академии с националистами - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине проверят информацию о связях военной академии с националистами

Министр обороны Украины Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка проверить достоверность информации о возможных связях ведущей военной академии с... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:17

2021-09-29T17:17

2021-09-29T17:17

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андрей таран

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран поручил Военной службе правопорядка проверить достоверность информации о возможных связях ведущей военной академии с националистической организацией Centuria, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны.Ранее университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с 2018 года "обосновалась" в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны."Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria", - говорится в сообщении.Также Таран поручил провести служебную проверку относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта минобороны договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств". "По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений", - сообщили в минобороны.

https://ria.ru/20210705/ukraina-1739900397.html

https://ria.ru/20210629/neonatsizm-1738987992.html

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в мире, национализм, украина, сша, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, андрей таран