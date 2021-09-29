Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/ukraina-1752312693.html
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2021
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле
Тема военно-технического сотрудничества Турции и Украины важна для России, так как Москве не хотелось бы, чтобы "горячие головы" в Киеве использовали поставки... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:05
2021-09-29T14:05
в мире
украина
турция
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751253997_0:97:890:598_1920x0_80_0_0_3a052f60a1aeecf22dee37ee3b73d6b1.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества Турции и Украины важна для России, так как Москве не хотелось бы, чтобы "горячие головы" в Киеве использовали поставки оружия для нанесения ударов по собственным гражданам на юго-востоке страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Безусловно, важна. Вы знаете, что Украина имеет внутренний конфликт на юго-востоке, конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений горячими головами использовались бы для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, волнует ли РФ тема военно-технического сотрудничества Турции с Украиной.
https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html
украина
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751253997_49:23:890:653_1920x0_80_0_0_faa0691701edcf9cb23f967ee68ece3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, турция, дмитрий песков, россия
14:05 29.09.2021
 
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле

Песков: тема военно-технического сотрудничества Турции и Украины важна для России

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества Турции и Украины важна для России, так как Москве не хотелось бы, чтобы "горячие головы" в Киеве использовали поставки оружия для нанесения ударов по собственным гражданам на юго-востоке страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, важна. Вы знаете, что Украина имеет внутренний конфликт на юго-востоке, конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений горячими головами использовались бы для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, волнует ли РФ тема военно-технического сотрудничества Турции с Украиной.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:49
"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана
 
В миреУкраинаТурцияДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния