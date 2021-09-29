https://ria.ru/20210929/ukraina-1752312693.html
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.09.2021
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле
Тема военно-технического сотрудничества Турции и Украины важна для России, так как Москве не хотелось бы, чтобы "горячие головы" в Киеве использовали поставки... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:05
2021-09-29T14:05
2021-09-29T14:05
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества Турции и Украины важна для России, так как Москве не хотелось бы, чтобы "горячие головы" в Киеве использовали поставки оружия для нанесения ударов по собственным гражданам на юго-востоке страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Безусловно, важна. Вы знаете, что Украина имеет внутренний конфликт на юго-востоке, конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений горячими головами использовались бы для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, волнует ли РФ тема военно-технического сотрудничества Турции с Украиной.
https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html
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в мире, украина, турция, дмитрий песков, россия
Тема сотрудничества Турции и Украины важна для России, заявили в Кремле
Песков: тема военно-технического сотрудничества Турции и Украины важна для России