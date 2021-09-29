https://ria.ru/20210929/tranzit-1752254901.html

На Украине пожаловались на потерю "всех друзей"

На Украине пожаловались на потерю "всех друзей" - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине пожаловались на потерю "всех друзей"

Украина сама виновата в потере транзита российского газа в Венгрию, заявил в эфире телеканала "Первый независимый" директор Украинского института анализа и... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:23

2021-09-29T09:23

2021-09-29T12:11

общество

мид украины

газпром

южный поток

мид венгрии

руслан бортник

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украина сама виновата в потере транзита российского газа в Венгрию, заявил в эфире телеканала "Первый независимый" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.По его мнению, разрушительная внешняя политика привела к потере всех "друзей по периметру" украинских границ.Бортник считает, что Украине придется заплатить не только за нынешнее газовое соглашение между Москвой и Будапештом, но и за ситуацию в будущем."Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года", — пояснил эксперт, добавив, что сейчас на Венгрию приходится примерно десять процентов прокачки, что ежегодно пополняет бюджет на 200 миллионов долларов.По словам Бортника, из-за договора с "Газпромом" Будапешт несет дополнительные убытки, но все равно пошел на это, чтобы не связываться с недружественным Киевом.Ни сейчас, ни в будущем никто не может быть уверен в стабильности поставок газа через Украину из-за ее политической нестабильности, заключил аналитик.Венгерская компания MVM CEEnergy Ltd. и российский "Газпром" 27 сентября подписали контракт на 15 лет, который предполагает поставки в Венгрию по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти сочли реакцию Украины вмешательством во внутренние дела.В свою очередь, Украина выразила разочарованность из-за соглашения о поставках газа в обход своей территории и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за позиции Киева, аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, мид украины, газпром, южный поток, мид венгрии, руслан бортник, россия