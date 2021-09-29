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Трамп резко ответил на слова экс-чиновницы о поведении Путина на встрече
Трамп резко ответил на слова экс-секретаря Белого дома о поведении Путина - РИА Новости, 29.09.2021
Трамп резко ответил на слова экс-чиновницы о поведении Путина на встрече
Экс-президент США Дональд Трамп высказался о новой книге бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:31
2021-09-29T19:24
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп высказался о новой книге бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм."С самого начала было понятно, что у Стефани нет необходимых навыков. После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней", — написала в Twitter представительница политика Лиз Харрингтон, цитируя его.Бывший глава государства заявил, что она получает деньги от леворадикальных издательств за то, что "рассказывает обидные и недостоверные вещи".Трамп назвал материалы, подобные книге Гришэм, "скучном мусором" и выразил надежду, что однажды он и его команда добьются справедливого отношения со стороны прессы.Книга "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о работе Гришэм в администрации бывшего американского лидера. Харрингтон назвала издание жалкой попыткой нажиться на его силе и продать ложь о его семье.В последние дни американские СМИ публиковали материалы, критикующие и компрометирующие экс-президента, со ссылкой на эту книгу.Писательница заявила, что во время переговоров Владимир Путин намеренно закашлялся, поскольку Трамп боится микробов. Также, по ее версии, российский лидер специально выбрал переводчицей "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь внимание американского коллеги. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал озвученные в книге утверждения чушью.
https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752217021.html
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия
18:31 29.09.2021 (обновлено: 19:24 29.09.2021)
 
Трамп резко ответил на слова экс-секретаря Белого дома о поведении Путина

Экс-президент США Трамп призвал не доверять словам бывшего пресс-секретаря Гришэм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп высказался о новой книге бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
"С самого начала было понятно, что у Стефани нет необходимых навыков. После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней", — написала в Twitter представительница политика Лиз Харрингтон, цитируя его.
Бывший глава государства заявил, что она получает деньги от леворадикальных издательств за то, что "рассказывает обидные и недостоверные вещи".
Трамп назвал материалы, подобные книге Гришэм, "скучном мусором" и выразил надежду, что однажды он и его команда добьются справедливого отношения со стороны прессы.
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Книга "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о работе Гришэм в администрации бывшего американского лидера. Харрингтон назвала издание жалкой попыткой нажиться на его силе и продать ложь о его семье.
В последние дни американские СМИ публиковали материалы, критикующие и компрометирующие экс-президента, со ссылкой на эту книгу.
Писательница заявила, что во время переговоров Владимир Путин намеренно закашлялся, поскольку Трамп боится микробов. Также, по ее версии, российский лидер специально выбрал переводчицей "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь внимание американского коллеги. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал озвученные в книге утверждения чушью.
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