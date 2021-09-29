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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210929/tramp-1752361571.html
СМИ: Трамп намерен добиться сохранения записей о штурме Капитолия в тайне
СМИ: Трамп намерен добиться сохранения записей о штурме Капитолия в тайне - РИА Новости, 29.09.2021
СМИ: Трамп намерен добиться сохранения записей о штурме Капитолия в тайне
Экс-президент США Дональд Трамп планирует подать в суд, чтобы сохранить в тайне записи Белого дома о штурме Капитолия его сторонниками 6 января, сообщило... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:33
2021-09-29T17:33
захват капитолия в вашингтоне
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп планирует подать в суд, чтобы сохранить в тайне записи Белого дома о штурме Капитолия его сторонниками 6 января, сообщило издание Guardian со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.По данным источника, Трамп намерен препятствовать работе специального комитета конгресса США, расследующего штурм Капитолия, что, скорее всего, приведет к конституционным спорам в суде, которые проверят силу надзорных полномочий конгресса над исполнительной властью в США.Газета пишет, что бывший президент США рассчитывает помешать публикации материалов, основываясь на привилегиях исполнительной власти. Издание отметило, что выбранная Трампом стратегия может помешать усилиям комитета, направленным на то, чтобы увидеть ключевые документы по делу.Как подчеркивает издание, гарантий того, что Трампу удастся выиграть суд, нет. Однако его план может задержать расследование комитета, стремящегося подготовить финальный отчет о штурме Капитолия к 2022 году, до выборов в Палату представителей.Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с работой комитета, ранее сообщил, что комитет планирует потребовать у телекоммуникационных компаний сохранить записи телефонных разговоров группы конгрессменов-республиканцев, экс-президента Дональда Трампа и членов его семьи.Шестого января сторонники Дональда Трампа проникли в Капитолий в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса, погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
https://ria.ru/20210926/shturm-1751840274.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий
17:33 29.09.2021
 
СМИ: Трамп намерен добиться сохранения записей о штурме Капитолия в тайне

Guardian: Трамп планирует подать в суд, чтобы сохранить в тайне записи о штурме Капитолия

© AP Photo / Patrick SemanskyСотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп планирует подать в суд, чтобы сохранить в тайне записи Белого дома о штурме Капитолия его сторонниками 6 января, сообщило издание Guardian со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.
По данным источника, Трамп намерен препятствовать работе специального комитета конгресса США, расследующего штурм Капитолия, что, скорее всего, приведет к конституционным спорам в суде, которые проверят силу надзорных полномочий конгресса над исполнительной властью в США.
Сторонники президента Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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Газета пишет, что бывший президент США рассчитывает помешать публикации материалов, основываясь на привилегиях исполнительной власти. Издание отметило, что выбранная Трампом стратегия может помешать усилиям комитета, направленным на то, чтобы увидеть ключевые документы по делу.
Как подчеркивает издание, гарантий того, что Трампу удастся выиграть суд, нет. Однако его план может задержать расследование комитета, стремящегося подготовить финальный отчет о штурме Капитолия к 2022 году, до выборов в Палату представителей.
Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с работой комитета, ранее сообщил, что комитет планирует потребовать у телекоммуникационных компаний сохранить записи телефонных разговоров группы конгрессменов-республиканцев, экс-президента Дональда Трампа и членов его семьи.
Шестого января сторонники Дональда Трампа проникли в Капитолий в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса, погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
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Захват Капитолия в ВашингтонеВ миреСШАВашингтон (город)Джо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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