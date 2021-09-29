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https://ria.ru/20210929/tragediya-1752343253.html
Украине предрекли повторение трагедии Бабьего Яра
На Украине увидели риск повторения трагедии Бабьего Яра - РИА Новости, 29.09.2021
Украине предрекли повторение трагедии Бабьего Яра
Ситуация, которая сейчас складывается на Украине, может привести к повторению трагедии Бабьего Яра, заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:18
2021-09-29T17:18
в мире
украина
германия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ситуация, которая сейчас складывается на Украине, может привести к повторению трагедии Бабьего Яра, заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.По его словам, нужно извлекать уроки из истории и делать выводы из ошибок, чтобы уяснить, что стало их причиной.Но, считает Мосийчук, трагические события украинской истории никого ничему не учат. Он напомнил, что нацисты пришли к власти на фоне поражения в Первой мировой войне, желания реванша и в условиях обострения социальной ситуации. Тогда, по его словам, в Германии начали говорить, что во всех бедах "виновата не страна, а какая-то отдельная нация". "Эти все предпосылки, к сожалению, которые мы сейчас имеем в Украине", — заключил бывший депутат.Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек. Двадцать девятого сентября исполняется 80 лет со дня этой трагедии.
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в мире, украина, германия, великая отечественная война (1941-1945)
16:18 29.09.2021 (обновлено: 17:18 29.09.2021)
 
На Украине увидели риск повторения трагедии Бабьего Яра

Политик Мосийчук: ситуация на Украине может привести к повторению трагедии Бабьего Яра

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018
Церемония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ситуация, которая сейчас складывается на Украине, может привести к повторению трагедии Бабьего Яра, заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
По его словам, нужно извлекать уроки из истории и делать выводы из ошибок, чтобы уяснить, что стало их причиной.

"Важно понимать предпосылки появления нацизма, расизма, антисемитизма, которые привели национал-социалистов к власти в Германии и которые стали причиной трагедии Бабьего Яра", — пояснил политик.

Но, считает Мосийчук, трагические события украинской истории никого ничему не учат. Он напомнил, что нацисты пришли к власти на фоне поражения в Первой мировой войне, желания реванша и в условиях обострения социальной ситуации. Тогда, по его словам, в Германии начали говорить, что во всех бедах "виновата не страна, а какая-то отдельная нация".
"Эти все предпосылки, к сожалению, которые мы сейчас имеем в Украине", — заключил бывший депутат.
Раввин читает молитву у памятника Менора во время траурных мероприятий в память о трагедии Бабьего Яра в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00
В Бабьем Яре призывают простить нацистов и их пособников
Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек. Двадцать девятого сентября исполняется 80 лет со дня этой трагедии.
 
В миреУкраинаГерманияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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