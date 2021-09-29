https://ria.ru/20210929/tragediya-1752343253.html

Украине предрекли повторение трагедии Бабьего Яра

На Украине увидели риск повторения трагедии Бабьего Яра - РИА Новости, 29.09.2021

Украине предрекли повторение трагедии Бабьего Яра

Ситуация, которая сейчас складывается на Украине, может привести к повторению трагедии Бабьего Яра, заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:18

2021-09-29T16:18

2021-09-29T17:18

в мире

украина

германия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ситуация, которая сейчас складывается на Украине, может привести к повторению трагедии Бабьего Яра, заявил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.По его словам, нужно извлекать уроки из истории и делать выводы из ошибок, чтобы уяснить, что стало их причиной.Но, считает Мосийчук, трагические события украинской истории никого ничему не учат. Он напомнил, что нацисты пришли к власти на фоне поражения в Первой мировой войне, желания реванша и в условиях обострения социальной ситуации. Тогда, по его словам, в Германии начали говорить, что во всех бедах "виновата не страна, а какая-то отдельная нация". "Эти все предпосылки, к сожалению, которые мы сейчас имеем в Украине", — заключил бывший депутат.Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек. Двадцать девятого сентября исполняется 80 лет со дня этой трагедии.

https://ria.ru/20210809/memorial-1744942689.html

украина

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в мире, украина, германия, великая отечественная война (1941-1945)