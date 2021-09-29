https://ria.ru/20210929/tishina-1752339070.html

МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями

МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями - РИА Новости, 29.09.2021

МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями

Мосгордума в среду поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов, квадроциклов в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:00

2021-09-29T16:00

2021-09-29T16:00

общество

москва

сергей собянин

московская городская дума

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мосгордума в среду поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов, квадроциклов в Москве, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в городскую думу и Госдуму проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и установить минимальный штраф на уровне пяти тысяч рублей, привязав его к мощности машины. Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников говорил журналистам, что столичный парламент в первоочередном порядке рассмотрит данный законопроект."На голосование ставится вопрос о принятии проекта постановления Московской городской думы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказал Шапошников.Он отметил, что "за" проголосовали 29 депутатов, "против" - один, "воздержались" - три.Он отметил, что депутаты Мосгордумы последовательно работают над совершенствованием законодательства в сфере обеспечения тишины и комфортных условий для жизни в мегаполисе. "Речь идет об установлении ответственности за нарушение тишины аудиорекламой, шумом от предприятий торговли, запрете на проведение ремонтных работ в многоэтажках, нарушающих покой граждан в период режима ЧС и повышенной готовности, а также возможности наделения должностных лиц необходимыми полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением тишины", - добавил Шапошников.Ранее комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала проект данного постановления и рекомендовала принять его на заседании Московской городской думы в первом чтении и в целом.В рамках законопроекта предлагается внести изменения в федеральный закон, чтобы наделить регионы, в частности Москву, правом администрировать такие правонарушения. Новые меры позволят запретить использовать на городских улицах машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.Сумма штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и владельцами мотоциклов сейчас составляет всего 500 рублей. Его предлагается повысить до пяти тысяч рублей минимум, далее размер штрафа будет зависеть от мощности транспортного средства. Также предлагается эвакуировать на штрафстоянки мотоциклы и машины нарушителей.Штрафы коснутся только тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом.Кроме того, Мосгордума в первом чтении поддержала изменения в закон города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и КоАП города Москвы. "За" проголосовали 28 депутатов, "против" - три депутата, "воздержались" - четыре депутата. В целом поддержать изменения столичный парламент сможет только после принятия изменений в федеральное законодательство."Решение о принятии в первом чтении проекта закона города Москвы о внесении изменений в статьи 1 и 2 закона города Москвы от 12 июля 2002 года №42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и закон города Москвы от 21 ноября 2007 года номер 45 кодекс города Москвы об административных правонарушениях оформляется постановлением Московской городской думы №52", - сообщил Шапошников, отметив, что у депутатов будет 30 дней на внесение поправок.Проектом закона предусмотрено, что полномочиями по рассмотрению дел о данных типах правонарушений будет наделена Московская административная дорожная инспекция и будет предусмотрен особый порядок наложения административного штрафа, без составления протоколов, если факт превышения допустимого уровня шума зафиксирован "шумомерами" в автоматическом режиме.

https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, московская городская дума