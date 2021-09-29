https://ria.ru/20210929/tishina-1752339070.html
МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями
МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями - РИА Новости, 29.09.2021
МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями
Мосгордума в среду поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов, квадроциклов в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:00
2021-09-29T16:00
2021-09-29T16:00
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мосгордума в среду поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов, квадроциклов в Москве, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в городскую думу и Госдуму проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и установить минимальный штраф на уровне пяти тысяч рублей, привязав его к мощности машины. Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников говорил журналистам, что столичный парламент в первоочередном порядке рассмотрит данный законопроект."На голосование ставится вопрос о принятии проекта постановления Московской городской думы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказал Шапошников.Он отметил, что "за" проголосовали 29 депутатов, "против" - один, "воздержались" - три.Он отметил, что депутаты Мосгордумы последовательно работают над совершенствованием законодательства в сфере обеспечения тишины и комфортных условий для жизни в мегаполисе. "Речь идет об установлении ответственности за нарушение тишины аудиорекламой, шумом от предприятий торговли, запрете на проведение ремонтных работ в многоэтажках, нарушающих покой граждан в период режима ЧС и повышенной готовности, а также возможности наделения должностных лиц необходимыми полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением тишины", - добавил Шапошников.Ранее комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала проект данного постановления и рекомендовала принять его на заседании Московской городской думы в первом чтении и в целом.В рамках законопроекта предлагается внести изменения в федеральный закон, чтобы наделить регионы, в частности Москву, правом администрировать такие правонарушения. Новые меры позволят запретить использовать на городских улицах машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.Сумма штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и владельцами мотоциклов сейчас составляет всего 500 рублей. Его предлагается повысить до пяти тысяч рублей минимум, далее размер штрафа будет зависеть от мощности транспортного средства. Также предлагается эвакуировать на штрафстоянки мотоциклы и машины нарушителей.Штрафы коснутся только тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом.Кроме того, Мосгордума в первом чтении поддержала изменения в закон города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и КоАП города Москвы. "За" проголосовали 28 депутатов, "против" - три депутата, "воздержались" - четыре депутата. В целом поддержать изменения столичный парламент сможет только после принятия изменений в федеральное законодательство."Решение о принятии в первом чтении проекта закона города Москвы о внесении изменений в статьи 1 и 2 закона города Москвы от 12 июля 2002 года №42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и закон города Москвы от 21 ноября 2007 года номер 45 кодекс города Москвы об административных правонарушениях оформляется постановлением Московской городской думы №52", - сообщил Шапошников, отметив, что у депутатов будет 30 дней на внесение поправок.Проектом закона предусмотрено, что полномочиями по рассмотрению дел о данных типах правонарушений будет наделена Московская административная дорожная инспекция и будет предусмотрен особый порядок наложения административного штрафа, без составления протоколов, если факт превышения допустимого уровня шума зафиксирован "шумомерами" в автоматическом режиме.
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общество, москва, сергей собянин, московская городская дума
МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями
Мосгордума поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями в ночное время
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Мосгордума в среду поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов, квадроциклов в Москве
, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников
.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
предложил внести в городскую думу и Госдуму
проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и установить минимальный штраф на уровне пяти тысяч рублей, привязав его к мощности машины. Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников говорил журналистам, что столичный парламент в первоочередном порядке рассмотрит данный законопроект.
"На голосование ставится вопрос о принятии проекта постановления Московской городской думы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказал Шапошников.
Он отметил, что "за" проголосовали 29 депутатов, "против" - один, "воздержались" - три.
"Доказательством нарушения станут как фото-, киносъемка, видеозапись и фотофиксация, так и данные шумомеров. Дела о данных административных правонарушениях, если они зафиксированы работающими в автоматическом режиме шумомерами, будут рассматриваться в особом порядке без составления протокола. Подчеркну, что законопослушным автомобилистам ничего не угрожает", - рассказал журналистам Шапошников по итогам рассмотрения вопросов.
Он отметил, что депутаты Мосгордумы
последовательно работают над совершенствованием законодательства в сфере обеспечения тишины и комфортных условий для жизни в мегаполисе. "Речь идет об установлении ответственности за нарушение тишины аудиорекламой, шумом от предприятий торговли, запрете на проведение ремонтных работ в многоэтажках, нарушающих покой граждан в период режима ЧС и повышенной готовности, а также возможности наделения должностных лиц необходимыми полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением тишины", - добавил Шапошников.
Ранее комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала проект данного постановления и рекомендовала принять его на заседании Московской городской думы в первом чтении и в целом.
В рамках законопроекта предлагается внести изменения в федеральный закон, чтобы наделить регионы, в частности Москву, правом администрировать такие правонарушения. Новые меры позволят запретить использовать на городских улицах машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.
Сумма штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и владельцами мотоциклов сейчас составляет всего 500 рублей. Его предлагается повысить до пяти тысяч рублей минимум, далее размер штрафа будет зависеть от мощности транспортного средства. Также предлагается эвакуировать на штрафстоянки мотоциклы и машины нарушителей.
Штрафы коснутся только тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом.
Кроме того, Мосгордума в первом чтении поддержала изменения в закон города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и КоАП города Москвы. "За" проголосовали 28 депутатов, "против" - три депутата, "воздержались" - четыре депутата. В целом поддержать изменения столичный парламент сможет только после принятия изменений в федеральное законодательство.
"Решение о принятии в первом чтении проекта закона города Москвы о внесении изменений в статьи 1 и 2 закона города Москвы от 12 июля 2002 года №42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и закон города Москвы от 21 ноября 2007 года номер 45 кодекс города Москвы об административных правонарушениях оформляется постановлением Московской городской думы №52", - сообщил Шапошников, отметив, что у депутатов будет 30 дней на внесение поправок.
Проектом закона предусмотрено, что полномочиями по рассмотрению дел о данных типах правонарушений будет наделена Московская административная дорожная инспекция и будет предусмотрен особый порядок наложения административного штрафа, без составления протоколов, если факт превышения допустимого уровня шума зафиксирован "шумомерами" в автоматическом режиме.