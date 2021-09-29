https://ria.ru/20210929/teatr-1752268036.html

Первой премьерой сезона в театре Маяковского стала "Обыкновенная история"

Первой премьерой сезона в театре Маяковского стала "Обыкновенная история" - РИА Новости, 29.09.2021

Первой премьерой сезона в театре Маяковского стала "Обыкновенная история"

Театр Маяковского представил первую премьеру нового сезона – спектакль "Обыкновенная история" в постановке Никиты Кобелева по роману Ивана Гончарова, сообщили... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T21:09

2021-09-29T21:09

2021-09-29T21:09

культура

гитис

театр имени маяковского

миндаугас карбаускис

новости культуры

театр

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Театр Маяковского представил первую премьеру нового сезона – спектакль "Обыкновенная история" в постановке Никиты Кобелева по роману Ивана Гончарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Это дипломный спектакль выпускников Мастерской Миндаугаса Карбаускиса в ГИТИСе, который включен в репертуар театра Маяковского. Вчерашние студенты, а ныне молодые артисты, рассказывают историю взросления, первых разочарований и смены убеждений.Молодого Александра Адуева, приехавшего в Петербург к своему дяде Петру Ивановичу Адуеву, играют сразу пять артистов. Каждому из них досталась своя краска и период эволюции героя – от восторженного искреннего провинциального юноши до равнодушного и беспринципного карьериста.Сообщается, что режиссер Никита Кобелев, не переписывая текст классика, деликатно переносит действие романа в наши дни. История провинциального романтика, готового сначала свернуть горы, отстаивая свою точку зрения, а затем, "научившегося" жить по принятым в обществе законам, звучит очень актуально по сей день. Режиссер поделился, что работа над отдельными сценами спектакля началась еще на втором курсе, а потом активно продолжилась на четвертом."В "Обыкновенной истории" очень сложные роли, и то, что этот спектакль уже существует и нравится зрителю, наверное, означает, что ребята смогли. Ведь эта история касается их самых: молодые люди проживают эти моменты столкновения со взрослой жизнью. И когда мы работали, то пытались отыскать в героях их личное, больное, чтобы они рассказали о себе и о своих проблемах", - сказал Кобелев.От отметил, что эта работа была для ребят важным опытом, осознанием того, что они должны быть не просто исполнителями и повторять чужие слова, а сделать их своими, рассказать через свою историю.Из студентов, окончивших обучение в Мастерской Карбаускиса этим летом, 11 человек были приняты в труппу Театра Маяковского. И уже три спектакля с участием молодых артистов оставлены в репертуаре театра – "Йокнапатофа", "В день свадьбы", "Москва. Дословно". "Обыкновенная история" станет четвертым в этом списке.

https://ria.ru/20200922/diplom-1577584415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, театр имени маяковского, миндаугас карбаускис, новости культуры, театр