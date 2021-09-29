https://ria.ru/20210929/sud-1752299033.html
Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд - РИА Новости, 29.09.2021
Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
Второй судебный процесс ждет фигуранта дела о гибели 24 человек в московском метро в 2014 г - СК РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:12
2021-09-29T13:12
2021-09-29T13:12
происшествия
московский метрополитен
следственный комитет россии (ск рф)
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Второй судебный процесс ждет фигуранта дела о гибели 24 человек в московском метро в 2014 г - СКРИА Новости / Динамика дня
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происшествия, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф)
Материал дополняется
Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
Фигуранта дела о гибели 24 человек при крушении в московском метро ждет второй суд