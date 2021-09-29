https://ria.ru/20210929/sud-1752299033.html

Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд

Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд - РИА Новости, 29.09.2021

Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд

Второй судебный процесс ждет фигуранта дела о гибели 24 человек в московском метро в 2014 г - СК РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:12

2021-09-29T13:12

2021-09-29T13:12

происшествия

московский метрополитен

следственный комитет россии (ск рф)

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Второй судебный процесс ждет фигуранта дела о гибели 24 человек в московском метро в 2014 г - СКРИА Новости / Динамика дня

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф)