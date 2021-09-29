https://ria.ru/20210929/spasenie-1752327953.html

Подмосковные полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и внучек

Подмосковные полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и внучек - РИА Новости, 29.09.2021

Подмосковные полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и внучек

Полицейские в подмосковной Истре помогли заблудившимся бабушке и двум внучкам выбраться из леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:09

2021-09-29T15:09

2021-09-29T15:35

хорошие новости

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Полицейские в подмосковной Истре помогли заблудившимся бабушке и двум внучкам выбраться из леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Так, 73-летняя женщина и две трехлетние девочки пошли гулять и заблудились. Пенсионерка позвонила мужу, чтобы он помог ей сориентироваться, но вскоре наступила ночь, а телефон у женщины разрядился. Тогда мужчина обратился в полицию."На поиски людей выехал личный состав ОМВД России по городскому округу Истра, а также сотрудники местного подразделения МЧС России. Через час заблудившихся удалось найти. Полицейские патрульно-постовой службы Сергей Фомин, Даниил Степанов, Алексей Иванов и оперуполномоченный уголовного розыска Антон Молодцов помогли женщине и девочкам выбраться из труднопроходимой части леса. Уставших и напуганных детей сотрудники полиции несли на руках", — сказали в ведомстве.В полиции подчеркнули, что благодаря оперативным поискам здоровье заблудившихся не пострадало.

https://ria.ru/20210216/spasateli-1597734258.html

https://ria.ru/20210603/les-1735436216.html

истра

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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происшествия, истра, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия