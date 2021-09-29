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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210929/spasenie-1752327953.html
Подмосковные полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и внучек
Подмосковные полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и внучек - РИА Новости, 29.09.2021
Подмосковные полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и внучек
Полицейские в подмосковной Истре помогли заблудившимся бабушке и двум внучкам выбраться из леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:09
2021-09-29T15:35
хорошие новости
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Полицейские в подмосковной Истре помогли заблудившимся бабушке и двум внучкам выбраться из леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Так, 73-летняя женщина и две трехлетние девочки пошли гулять и заблудились. Пенсионерка позвонила мужу, чтобы он помог ей сориентироваться, но вскоре наступила ночь, а телефон у женщины разрядился. Тогда мужчина обратился в полицию."На поиски людей выехал личный состав ОМВД России по городскому округу Истра, а также сотрудники местного подразделения МЧС России. Через час заблудившихся удалось найти. Полицейские патрульно-постовой службы Сергей Фомин, Даниил Степанов, Алексей Иванов и оперуполномоченный уголовного розыска Антон Молодцов помогли женщине и девочкам выбраться из труднопроходимой части леса. Уставших и напуганных детей сотрудники полиции несли на руках", — сказали в ведомстве.В полиции подчеркнули, что благодаря оперативным поискам здоровье заблудившихся не пострадало.
https://ria.ru/20210216/spasateli-1597734258.html
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истра
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15:09 29.09.2021 (обновлено: 15:35 29.09.2021)
 
Подмосковные полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и внучек

В подмосковной Истре полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и ее внучек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Полицейские в подмосковной Истре помогли заблудившимся бабушке и двум внучкам выбраться из леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Так, 73-летняя женщина и две трехлетние девочки пошли гулять и заблудились. Пенсионерка позвонила мужу, чтобы он помог ей сориентироваться, но вскоре наступила ночь, а телефон у женщины разрядился. Тогда мужчина обратился в полицию.
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"На поиски людей выехал личный состав ОМВД России по городскому округу Истра, а также сотрудники местного подразделения МЧС России. Через час заблудившихся удалось найти. Полицейские патрульно-постовой службы Сергей Фомин, Даниил Степанов, Алексей Иванов и оперуполномоченный уголовного розыска Антон Молодцов помогли женщине и девочкам выбраться из труднопроходимой части леса. Уставших и напуганных детей сотрудники полиции несли на руках", — сказали в ведомстве.
В полиции подчеркнули, что благодаря оперативным поискам здоровье заблудившихся не пострадало.
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Хорошие новостиПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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