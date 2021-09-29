https://ria.ru/20210929/spasateli-1753187416.html

Крупные учения спасателей пройдут в четверг вблизи ТЭЦ на юге Москвы

Крупные учения спасателей пройдут в четверг вблизи ТЭЦ на юге Москвы - РИА Новости, 05.10.2021

Крупные учения спасателей пройдут в четверг вблизи ТЭЦ на юге Москвы

Крупномасштабные учения по ликвидации последствий столкновения речного судна с насосной станцией объекта пройдут в четверг возле ТЭЦ-26 на юге Москвы,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-09-29T14:54

2021-09-29T14:54

2021-10-05T15:23

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Крупномасштабные учения по ликвидации последствий столкновения речного судна с насосной станцией объекта пройдут в четверг возле ТЭЦ-26 на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."Место проведения учений — береговая линия вблизи насосной станции ТЭЦ-26 и акватория реки в районе парка "Берег реки Москвы в Капотне", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в ходе масштабных учений планируется отработать действия спасателей и пожарных "при ликвидации последствий столкновения судна с насосной станцией ТЭЦ-26".По замыслу учений, в результате аварии перевозящее по реке топливо судно врезалось в здание насосной станции ТЭЦ и получило пробоины. Произошла разгерметизация одного из резервуаров с нефтепродуктами с последующим разливом в акваторию Москва-реки. На судне начался пожар, а его экипаж оказался в воде и нуждается в оперативной помощи."В масштабной тренировке задействуют силы и средства московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий, в том числе руководителей профильных ведомств, отвечающих за безопасность территории и жителей столицы, и органов исполнительной власти города", - отмечает департамент ГОЧСиПБ.

https://realty.ria.ru/20210928/moszhilinspektsiya-1752191303.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы, гочсипб