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Наука
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Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи - РИА Новости, 29.09.2021
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи
Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем "Союз СТ" с космодрома Куру во РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:36
2021-09-29T14:36
наука
французская гвиана
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем "Союз СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце 2022 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА)."Euclid будет запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане, стартовое окно открывается в конце 2022 года", - говорится в сообщении на сайте ЕКА.Контракт на запуск Euclid ракетой "Союз СТ" с Куру был подписан между ЕКА и компанией Arianespace в январе 2020 года. Тогда старт намечался в середине 2022 года, а в качестве резервной ракеты рассматривалась европейская Ariane 6.Телескоп Euclid, рассчитанный на шесть лет работы, будет искать следы существования темной материи и темной энергии - гипотетической субстанции, которая, как считается, ответственна за "ускоренное" расширение Вселенной.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20210817/materiya-1746046480.html
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французская гвиана, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука
14:36 29.09.2021
 
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи

Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи в конце 2022 года

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем "Союз СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце 2022 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
"Euclid будет запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане, стартовое окно открывается в конце 2022 года", - говорится в сообщении на сайте ЕКА.
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Контракт на запуск Euclid ракетой "Союз СТ" с Куру был подписан между ЕКА и компанией Arianespace в январе 2020 года. Тогда старт намечался в середине 2022 года, а в качестве резервной ракеты рассматривалась европейская Ariane 6.
Телескоп Euclid, рассчитанный на шесть лет работы, будет искать следы существования темной материи и темной энергии - гипотетической субстанции, которая, как считается, ответственна за "ускоренное" расширение Вселенной.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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НаукаФранцузская ГвианаРоскосмосЕвропейское космическое агентствоКосмос - РИА Наука
 
 
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