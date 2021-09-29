https://ria.ru/20210929/soyuz-1752318735.html

Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи

Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи - РИА Новости, 29.09.2021

Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи

Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем "Союз СТ" с космодрома Куру во РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:36

2021-09-29T14:36

2021-09-29T14:36

наука

французская гвиана

роскосмос

европейское космическое агентство

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем "Союз СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце 2022 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА)."Euclid будет запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане, стартовое окно открывается в конце 2022 года", - говорится в сообщении на сайте ЕКА.Контракт на запуск Euclid ракетой "Союз СТ" с Куру был подписан между ЕКА и компанией Arianespace в январе 2020 года. Тогда старт намечался в середине 2022 года, а в качестве резервной ракеты рассматривалась европейская Ariane 6.Телескоп Euclid, рассчитанный на шесть лет работы, будет искать следы существования темной материи и темной энергии - гипотетической субстанции, которая, как считается, ответственна за "ускоренное" расширение Вселенной.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20210817/materiya-1746046480.html

https://ria.ru/20210603/materiya-1735411502.html

французская гвиана

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

французская гвиана, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука