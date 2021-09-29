https://ria.ru/20210929/soyuz-1752318735.html
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи - РИА Новости, 29.09.2021
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи
Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем "Союз СТ" с космодрома Куру во РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:36
2021-09-29T14:36
2021-09-29T14:36
наука
французская гвиана
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_9cbb4eab16bd78879e443ed950125cfe.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем "Союз СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце 2022 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА)."Euclid будет запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане, стартовое окно открывается в конце 2022 года", - говорится в сообщении на сайте ЕКА.Контракт на запуск Euclid ракетой "Союз СТ" с Куру был подписан между ЕКА и компанией Arianespace в январе 2020 года. Тогда старт намечался в середине 2022 года, а в качестве резервной ракеты рассматривалась европейская Ariane 6.Телескоп Euclid, рассчитанный на шесть лет работы, будет искать следы существования темной материи и темной энергии - гипотетической субстанции, которая, как считается, ответственна за "ускоренное" расширение Вселенной.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20210817/materiya-1746046480.html
https://ria.ru/20210603/materiya-1735411502.html
французская гвиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_10:0:2406:1797_1920x0_80_0_0_a0a7b3e5ad689b5fdd056331252444ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
французская гвиана, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи
Ракета "Союз" отправит телескоп Euclid на поиски темной материи в конце 2022 года