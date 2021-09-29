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Челябинская область
https://ria.ru/20210929/sotrudnichestvo-1752317252.html
Челябинская область будет развивать сотрудничество с Казахстаном и Индией
Челябинская область будет развивать сотрудничество с Казахстаном и Индией - РИА Новости, 29.09.2021
Челябинская область будет развивать сотрудничество с Казахстаном и Индией
Челябинская область готова расширять сотрудничество со странами-членами ШОС, так, с Казахстаном это сфера туризма, а с Индией ведутся переговоры о поставке... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:30
2021-09-29T14:30
челябинская область
в мире
челябинская область
челябинск
шос
алексей текслер
бахтиер хакимов
владимир норов
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Челябинская область готова расширять сотрудничество со странами-членами ШОС, так, с Казахстаном это сфера туризма, а с Индией ведутся переговоры о поставке различной продукции, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.В Челябинске в среду проходит II Форум глав регионов государств-членов ШОС. По словам главы региона, для Челябинской области форум – это особое событие."У нас с коллегами достигнуто множество договорённостей о сотрудничестве... Среди регионов у нас много партнёров… постепенно расширяем сотрудничество. Так, запланированы с Индией деловые переговоры по поставке различной продукции, в первую очередь пищевой, а также получили запрос на обмен опытом в части работы наших металлургическом предприятий", - сказал он в ходе пленарного заседания форума.Глава региона добавил, что важнейшим партнёром региона является Казахстан, с которым развиваются связи в области промышленности, сельского хозяйства. Одно из перспективных направлений, по мнению Текслера, это взаимные туристические потоки. "Мы разрабатываем варианты туров выходного дня с учётом близости регионов", - сказал он.Кроме того, он отметил перспективность сотрудничества с Китаем, Казахстаном и другими регионами, которые находятся в непосредственной близости от Челябинской области. "Видим потенциал и с Пакистаном – металлургия, грузовики, тракторы", - добавил Текслер.Как отметил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, основные задачи таких встреч – наладить практическое взаимодействие. Нынешний год – 20-я годовщина организации. "ШОС состоялась, успешно функционирует, привлекательность неуклонно возрастает…. Главное, чтобы сотрудничество продвигалось. Сейчас ключевым инструментом становится цифровая экономика, и здесь открываются хорошие перспективы для формата работы ШОС", - сказал он на заседании форума.Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в своём видеообращении к участникам форума добавил, что тема нынешнего заседания весьма актуальная – взаимовыгодные экономические связи, достижение в разных областях путем расширения кооперационных связей. "Предлагаю разработать соответствующий план действий, которым будут определены мероприятия взаимовыгодного сотрудничества. При этом секретариат ШОС готов оказать содействие в этом вопросе", - сказал он.
https://ria.ru/20210909/teksler-1749301490.html
https://ria.ru/20210901/rekonstruktsiya-1748178667.html
https://ria.ru/20210804/dvory-1744373696.html
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в мире, челябинская область, челябинск, шос, алексей текслер, бахтиер хакимов, владимир норов, россия
14:30 29.09.2021
 
Челябинская область будет развивать сотрудничество с Казахстаном и Индией

Челябинская область готова расширять сотрудничество с Казахстаном и Индией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Челябинская область готова расширять сотрудничество со странами-членами ШОС, так, с Казахстаном это сфера туризма, а с Индией ведутся переговоры о поставке различной продукции, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
В Челябинске в среду проходит II Форум глав регионов государств-членов ШОС. По словам главы региона, для Челябинской области форум – это особое событие.
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"У нас с коллегами достигнуто множество договорённостей о сотрудничестве... Среди регионов у нас много партнёров… постепенно расширяем сотрудничество. Так, запланированы с Индией деловые переговоры по поставке различной продукции, в первую очередь пищевой, а также получили запрос на обмен опытом в части работы наших металлургическом предприятий", - сказал он в ходе пленарного заседания форума.
Глава региона добавил, что важнейшим партнёром региона является Казахстан, с которым развиваются связи в области промышленности, сельского хозяйства. Одно из перспективных направлений, по мнению Текслера, это взаимные туристические потоки. "Мы разрабатываем варианты туров выходного дня с учётом близости регионов", - сказал он.
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Кроме того, он отметил перспективность сотрудничества с Китаем, Казахстаном и другими регионами, которые находятся в непосредственной близости от Челябинской области. "Видим потенциал и с Пакистаном – металлургия, грузовики, тракторы", - добавил Текслер.
Как отметил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, основные задачи таких встреч – наладить практическое взаимодействие. Нынешний год – 20-я годовщина организации. "ШОС состоялась, успешно функционирует, привлекательность неуклонно возрастает…. Главное, чтобы сотрудничество продвигалось. Сейчас ключевым инструментом становится цифровая экономика, и здесь открываются хорошие перспективы для формата работы ШОС", - сказал он на заседании форума.
Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в своём видеообращении к участникам форума добавил, что тема нынешнего заседания весьма актуальная – взаимовыгодные экономические связи, достижение в разных областях путем расширения кооперационных связей. "Предлагаю разработать соответствующий план действий, которым будут определены мероприятия взаимовыгодного сотрудничества. При этом секретариат ШОС готов оказать содействие в этом вопросе", - сказал он.
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Челябинская областьВ миреЧелябинская областьЧелябинскШОСАлексей ТекслерБахтиер ХакимовВладимир НоровРоссия
 
 
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