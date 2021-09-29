Челябинская область будет развивать сотрудничество с Казахстаном и Индией
Челябинская область готова расширять сотрудничество с Казахстаном и Индией
ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Челябинская область готова расширять сотрудничество со странами-членами ШОС, так, с Казахстаном это сфера туризма, а с Индией ведутся переговоры о поставке различной продукции, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
В Челябинске в среду проходит II Форум глав регионов государств-членов ШОС. По словам главы региона, для Челябинской области форум – это особое событие.
"У нас с коллегами достигнуто множество договорённостей о сотрудничестве... Среди регионов у нас много партнёров… постепенно расширяем сотрудничество. Так, запланированы с Индией деловые переговоры по поставке различной продукции, в первую очередь пищевой, а также получили запрос на обмен опытом в части работы наших металлургическом предприятий", - сказал он в ходе пленарного заседания форума.
Глава региона добавил, что важнейшим партнёром региона является Казахстан, с которым развиваются связи в области промышленности, сельского хозяйства. Одно из перспективных направлений, по мнению Текслера, это взаимные туристические потоки. "Мы разрабатываем варианты туров выходного дня с учётом близости регионов", - сказал он.
Кроме того, он отметил перспективность сотрудничества с Китаем, Казахстаном и другими регионами, которые находятся в непосредственной близости от Челябинской области. "Видим потенциал и с Пакистаном – металлургия, грузовики, тракторы", - добавил Текслер.
Как отметил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, основные задачи таких встреч – наладить практическое взаимодействие. Нынешний год – 20-я годовщина организации. "ШОС состоялась, успешно функционирует, привлекательность неуклонно возрастает…. Главное, чтобы сотрудничество продвигалось. Сейчас ключевым инструментом становится цифровая экономика, и здесь открываются хорошие перспективы для формата работы ШОС", - сказал он на заседании форума.
Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в своём видеообращении к участникам форума добавил, что тема нынешнего заседания весьма актуальная – взаимовыгодные экономические связи, достижение в разных областях путем расширения кооперационных связей. "Предлагаю разработать соответствующий план действий, которым будут определены мероприятия взаимовыгодного сотрудничества. При этом секретариат ШОС готов оказать содействие в этом вопросе", - сказал он.