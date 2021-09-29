https://ria.ru/20210929/sochi-1752274885.html

Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией

Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией - РИА Новости, 29.09.2021

Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией

Сочи планирует наладить прямое морское паромное сообщение, в том числе туристические круизы, с Турцией, заявил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:54

2021-09-29T12:54

2021-09-29T12:54

туризм

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алексей копайгородский

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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Сочи планирует наладить прямое морское паромное сообщение, в том числе туристические круизы, с Турцией, заявил мэр города Алексей Копайгородский."Проект по возобновлению паромного сообщения, безусловно, важен для развития курорта. Его реализация выгодна Сочи, — написал он. — Также обсуждаются круизные маршруты в Турцию. Это не только разнообразит досуг жителей и гостей, но и позволит создать новые рабочие места в городе".При этом мэр высказал мнение, что с технической стороны в Сочи абсолютно готовы к подобной форме взаимодействия.Кроме турпоездок, мэрия планирует возобновить и торгово-деловые отношения, в частности, транспортировку продуктов из Турции. По мнению Копайгородского, доставка фруктов и овощей морем дополнительно разгрузит сочинские трассы.

https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html

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туризм, турция, сочи, новости - туризм, алексей копайгородский, экономика, бизнес