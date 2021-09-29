https://ria.ru/20210929/sochetaemost-1752194403.html

"Правда тела". Сочетаемость продуктов

"Правда тела". Сочетаемость продуктов - РИА Новости, 29.09.2021

"Правда тела". Сочетаемость продуктов

Почему не стоит запивать жирное мясо холодной газировкой? Правда ли, что витамины усваиваются только в присутствии жиров? А кофе - ухудшает усвоение кальция и железа? Вредно ли на самом деле сочетание теста с мясом (например, пельмени)? Разрушаем мифы о продуктах, которые “не совместимы”, и объясняем, каких сочетаний действительно лучше избегать.

2021-09-29T12:00

2021-09-29T12:00

2021-09-29T12:00

правда тела

общество

подкаст

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"Правда тела". Сочетаемость продуктов Почему не стоит запивать жирное мясо холодной газировкой? Правда ли, что витамины усваиваются только в присутствии жиров? А кофе - ухудшает усвоение кальция и железа? Вредно ли на самом деле сочетание теста с мясом (например, пельмени)? Разрушаем мифы о продуктах, которые “не совместимы”, и объясняем, каких сочетаний действительно лучше избегать. audio/mpeg

"Правда тела". Сочетаемость продуктов Почему не стоит запивать жирное мясо холодной газировкой? Правда ли, что витамины усваиваются только в присутствии жиров? А кофе - ухудшает усвоение кальция и железа? Вредно ли на самом деле сочетание теста с мясом (например, пельмени)? Разрушаем мифы о продуктах, которые “не совместимы”, и объясняем, каких сочетаний действительно лучше избегать. audio/mpeg

Вредно ли сочетать картошку с мясом и есть “мясо по-французски”, и можно ли есть фрукты на голодный желудок - объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, автор книг по питанию, сотрудник Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.Партнер эпизода - Детрагель. Препарат помогает бороться с болью, отеками, ощущениями тяжести и усталости в ногах, а также лечит синяки и гематомы. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.02:00 Раздельное питание: есть ли научная база03:12 “Очень мало продуктов, которые содержат только углеводы или жиры”03:45 Про витамины, которые усваиваются в присутствии жиров04:55 О кофеине, который ухудшает усвоение кальция и железа07:08 Интуитивное питание08:11 Можно ли есть фрукты на голодный желудок11:10 Почему лучше не запивать жирное холодным12:35 “Жирная тяжелая еда хорошо компенсируется зеленью”13:40 О сочетании картошки и мяса и теста с мясомПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, подкаст, аудио