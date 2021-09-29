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Канада предоставила убежище семье, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище семье, укрывавшей Сноудена - РИА Новости, 29.09.2021
Канада предоставила убежище семье, укрывавшей Сноудена
Власти Канады предоставили убежище семье из Шри-Ланки, которая в 2013 году приютила у себя беглого экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, укрывавшегося на тот... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:03
2021-09-29T11:26
в мире
шри-ланка
канада
гонконг
эдвард сноуден
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Канады предоставили убежище семье из Шри-Ланки, которая в 2013 году приютила у себя беглого экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, укрывавшегося на тот момент в Гонконге, говорится в заявлении канадской организации For the Refugees.Согласно заявлению организации, помогающей беженцам, шри-ланкийцы Супун Тилина Келлапатха и Надика Дилрукши Нонис и двое их детей, Сетумди и Динат, получат статус постоянных жителей Канады. Эта семья - часть группы беженцев из Шри-Ланки и Филиппин, укрывавшей Сноудена в Гонконге. В 2017 году власти этого специального административного района КНР отказали им в убежище, о чем писали тогда СМИ."Мы безмерно рады видеть, что это долгое испытание наконец подошло к концу для Супун, Надики и их детей", - отметил президент For the Refugees Марк-Андре Сегуен.Подчеркивается, что в 2019 году в Канаду прибыли еще двое беженцев, помогавших Сноудену укрываться в Гонконге, - филиппинка Ванесса Родель и ее дочь Кеана. Теперь в Гонконге остается еще один шри-ланкиец, который также помогал Сноудену, - Аджит Пушпакумара, безопасность которого, как подчеркнули в For the Refugees, находится "под угрозой".Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
https://ria.ru/20180621/1522972350.html
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в мире, шри-ланка, канада, гонконг, эдвард сноуден
11:03 29.09.2021 (обновлено: 11:26 29.09.2021)
 
Канада предоставила убежище семье, укрывавшей Сноудена

Власти Канады предоставили убежище семье из Шри-Ланки, укрывавшей Сноудена в Гонконге

© AP Photo / Armando FrancaЭдвард Сноуден общается по видеосвязи с участникам технологической конференции Web Summit в Лиссабоне
Эдвард Сноуден общается по видеосвязи с участникам технологической конференции Web Summit в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Armando Franca
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Канады предоставили убежище семье из Шри-Ланки, которая в 2013 году приютила у себя беглого экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, укрывавшегося на тот момент в Гонконге, говорится в заявлении канадской организации For the Refugees.
Согласно заявлению организации, помогающей беженцам, шри-ланкийцы Супун Тилина Келлапатха и Надика Дилрукши Нонис и двое их детей, Сетумди и Динат, получат статус постоянных жителей Канады. Эта семья - часть группы беженцев из Шри-Ланки и Филиппин, укрывавшей Сноудена в Гонконге. В 2017 году власти этого специального административного района КНР отказали им в убежище, о чем писали тогда СМИ.
"Мы безмерно рады видеть, что это долгое испытание наконец подошло к концу для Супун, Надики и их детей", - отметил президент For the Refugees Марк-Андре Сегуен.
Подчеркивается, что в 2019 году в Канаду прибыли еще двое беженцев, помогавших Сноудену укрываться в Гонконге, - филиппинка Ванесса Родель и ее дочь Кеана. Теперь в Гонконге остается еще один шри-ланкиец, который также помогал Сноудену, - Аджит Пушпакумара, безопасность которого, как подчеркнули в For the Refugees, находится "под угрозой".
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
Эдвард Сноуден. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.06.2018
21 июня 2018, 00:27
Биография Эдварда Сноудена
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
24 октября 2019, 03:34
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
 
В миреШри-ЛанкаКанадаГонконгЭдвард Сноуден
 
 
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