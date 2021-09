https://ria.ru/20210929/snouden-1752268918.html

Канада предоставила убежище семье, укрывавшей Сноудена

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Канады предоставили убежище семье из Шри-Ланки, которая в 2013 году приютила у себя беглого экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, укрывавшегося на тот момент в Гонконге, говорится в заявлении канадской организации For the Refugees.Согласно заявлению организации, помогающей беженцам, шри-ланкийцы Супун Тилина Келлапатха и Надика Дилрукши Нонис и двое их детей, Сетумди и Динат, получат статус постоянных жителей Канады. Эта семья - часть группы беженцев из Шри-Ланки и Филиппин, укрывавшей Сноудена в Гонконге. В 2017 году власти этого специального административного района КНР отказали им в убежище, о чем писали тогда СМИ."Мы безмерно рады видеть, что это долгое испытание наконец подошло к концу для Супун, Надики и их детей", - отметил президент For the Refugees Марк-Андре Сегуен.Подчеркивается, что в 2019 году в Канаду прибыли еще двое беженцев, помогавших Сноудену укрываться в Гонконге, - филиппинка Ванесса Родель и ее дочь Кеана. Теперь в Гонконге остается еще один шри-ланкиец, который также помогал Сноудену, - Аджит Пушпакумара, безопасность которого, как подчеркнули в For the Refugees, находится "под угрозой".Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

