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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/smith-1752138746.html
Уилл Смит раскрывает тайны планеты в новом документальном сериале
Уилл Смит раскрывает тайны планеты в новом документальном сериале - РИА Новости, 29.09.2021
Уилл Смит раскрывает тайны планеты в новом документальном сериале
В Сети появился первый трейлер документального сериала "Welcome to Earth" ("Добро пожаловать на Землю"), сообщает Collider. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:53
2021-09-29T07:53
культура
уилл смит
новости культуры
кино и сериалы
даррен аронофски
national geographic
новости - туризм
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер документального сериала "Welcome to Earth" ("Добро пожаловать на Землю"), сообщает Collider. Это новый проект National Geographic. Всего отснято шесть эпизодов. Ведущим шоу стал Уилл Смит. Он отправился в незабываемое путешествие, чтобы исследовать величайшие чудеса планеты и раскрыть ее секреты. В ролике показано, как знаменитый актер висит на тросах, пытаясь подняться на гору, стоит возле жерла вулкана, опускается на дно океана и не только. Рядом со Смитом была команда настоящих профи — морской биолог Дива Амон, участник полярных экспедиций Дуэйн Филдс, инженер Альберт Лин, фотограф Кристина Миттермайер и альпинист Эрик Вайхенмайер. Среди продюсеров сериала режиссер Даррен Аронофски, известный по лентам "мама!", "Черный лебедь", "Реквием по мечте" и другим. Автор саундтрека — Дэниэл Пембертон, работавший на музыкальным сопровождением к фильмам "Суд над чикагской семеркой", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "8 подруг Оушена" и другим. Проект National Geographic выйдет на платформе Disney+ в декабре 2021 года.
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уилл смит, новости культуры, кино и сериалы, даррен аронофски, national geographic, новости - туризм
07:53 29.09.2021
 
Уилл Смит раскрывает тайны планеты в новом документальном сериале

Вышел трейлер документального сериала Welcome to Earth с Уиллом Смитом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер документального сериала "Welcome to Earth" ("Добро пожаловать на Землю"), сообщает Collider.
Это новый проект National Geographic. Всего отснято шесть эпизодов. Ведущим шоу стал Уилл Смит. Он отправился в незабываемое путешествие, чтобы исследовать величайшие чудеса планеты и раскрыть ее секреты.
В ролике показано, как знаменитый актер висит на тросах, пытаясь подняться на гору, стоит возле жерла вулкана, опускается на дно океана и не только.
Рядом со Смитом была команда настоящих профи — морской биолог Дива Амон, участник полярных экспедиций Дуэйн Филдс, инженер Альберт Лин, фотограф Кристина Миттермайер и альпинист Эрик Вайхенмайер.
Среди продюсеров сериала режиссер Даррен Аронофски, известный по лентам "мама!", "Черный лебедь", "Реквием по мечте" и другим. Автор саундтрека — Дэниэл Пембертон, работавший на музыкальным сопровождением к фильмам "Суд над чикагской семеркой", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "8 подруг Оушена" и другим.
Проект National Geographic выйдет на платформе Disney+ в декабре 2021 года.
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КультураУилл СмитНовости культурыКино и сериалыДаррен АронофскиNational GeographicНовости - Туризм
 
 
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