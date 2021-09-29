https://ria.ru/20210929/smertnaya_kazn-1752375699.html

В Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

В Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 29.09.2021

В Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Совет Европы продолжает призывать Минск ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, заявили РИА Новости в пресс-службе организации,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:27

2021-09-29T18:27

2021-09-29T18:30

в мире

белоруссия

совет европы

александр лукашенко

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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совет Европы продолжает призывать Минск ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, заявили РИА Новости в пресс-службе организации, комментируя согласие президента Белоруссии Александра Лукашенко провести референдум об отмене смертной казни.Ранее Лукашенко заявил, что большинство белорусов, по его мнению, выступает за смертную казнь, но согласился с предложениями о целесообразности в будущем поднять вопрос ее отмены на отдельном референдуме.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Во вторник в Минске прошло заседание конституционной комиссии с участием президента, на котором было запланировано рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. На встрече Лукашенко заявил, что дошлифовкой проекта обновленной конституции в сжатые сроки займутся эксперты-юристы. Одним из спорных вопросов, по которому конституционная комиссия не пришла к единому мнению и решила вынести на уровень президента, был вопрос о сохранении или отмены практики применения смертной казни в стране.

https://ria.ru/20210811/kazn-1745361201.html

https://ria.ru/20210825/kazn-1747218823.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, совет европы, александр лукашенко