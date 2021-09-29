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В Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
В Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 29.09.2021
В Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
Совет Европы продолжает призывать Минск ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, заявили РИА Новости в пресс-службе организации,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:27
2021-09-29T18:30
в мире
белоруссия
совет европы
александр лукашенко
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совет Европы продолжает призывать Минск ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, заявили РИА Новости в пресс-службе организации, комментируя согласие президента Белоруссии Александра Лукашенко провести референдум об отмене смертной казни.Ранее Лукашенко заявил, что большинство белорусов, по его мнению, выступает за смертную казнь, но согласился с предложениями о целесообразности в будущем поднять вопрос ее отмены на отдельном референдуме.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Во вторник в Минске прошло заседание конституционной комиссии с участием президента, на котором было запланировано рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. На встрече Лукашенко заявил, что дошлифовкой проекта обновленной конституции в сжатые сроки займутся эксперты-юристы. Одним из спорных вопросов, по которому конституционная комиссия не пришла к единому мнению и решила вынести на уровень президента, был вопрос о сохранении или отмены практики применения смертной казни в стране.
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в мире, белоруссия, совет европы, александр лукашенко
18:27 29.09.2021 (обновлено: 18:30 29.09.2021)
 
В Совете Европы призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Совет Европы призвал Лукашенко ввести мораторий на смертную казнь в Белоруссии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совет Европы продолжает призывать Минск ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, заявили РИА Новости в пресс-службе организации, комментируя согласие президента Белоруссии Александра Лукашенко провести референдум об отмене смертной казни.
Ранее Лукашенко заявил, что большинство белорусов, по его мнению, выступает за смертную казнь, но согласился с предложениями о целесообразности в будущем поднять вопрос ее отмены на отдельном референдуме.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:33
Вопрос о смертной казни вынесут на рассмотрение Лукашенко
"Позиция Совета Европы в отношении смертной казни хорошо известна: смерть - это не справедливость, а смертная казнь не предотвращает преступление. В качестве первого шага к отмене смертной казни Совет Европы неоднократно призывал белорусские власти ввести мораторий на ее применение", - заявили агентству в пресс-службе организации, комментируя заявление белорусского лидера.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Во вторник в Минске прошло заседание конституционной комиссии с участием президента, на котором было запланировано рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. На встрече Лукашенко заявил, что дошлифовкой проекта обновленной конституции в сжатые сроки займутся эксперты-юристы. Одним из спорных вопросов, по которому конституционная комиссия не пришла к единому мнению и решила вынести на уровень президента, был вопрос о сохранении или отмены практики применения смертной казни в стране.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 16:26
Россия пока не готова отменить мораторий на смертную казнь, заявил Зюганов
 
В миреБелоруссияСовет ЕвропыАлександр Лукашенко
 
 
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