https://ria.ru/20210929/skoraya-1752378045.html

В Ингушетии автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями

В Ингушетии автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями - РИА Новости, 29.09.2021

В Ингушетии автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил руководителям пяти медицинских учреждений республики ключи от 16 машин скорой помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:39

2021-09-29T18:39

2021-09-29T18:39

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

владимир путин

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил руководителям пяти медицинских учреждений республики ключи от 16 машин скорой помощи, сообщает пресс-служба руководителя региона."Автомобили скорой помощи класса "В" поступили в Ингушетию за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Обновление парка проводится по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в своем послании Федеральному собранию", - говорится в сообщении.Отмечается, что поставка еще одного автомобиля ожидается в ближайшие дни."Сегодня мы делаем самое меньшее, что можем сделать для людей, которые первыми лицом к лицу сталкиваются с болезнью и переносят колоссальные нагрузки, - вручаем для сотрудников нашей скорой помощи ключи от 16 новых автомобилей", - сказал Калиматов.Новые машины получили республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Сунженская и Малгобекская станции скорой медицинской помощи, Карабулакская городская больница и Сунженская участковая больница в селении Галашки."Кареты скорой помощи оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, машины имеют высокую проходимость и могут, при необходимости, преодолеть любое бездорожье", - уточняет пресс-служба.По ее данным, скорая и неотложная медицинская помощь в Ингушетии представлена тремя станциями и тремя отделениями, которые оснащены 107 автомобилями. В 2021 году ими выполнено 90 тысяч выездов. Время доезда скорой помощи до пациента составляет 20 минут в 99% случаев.

https://ria.ru/20210916/detsad-1750326861.html

https://ria.ru/20210826/predpriyatiya-1747343931.html

https://ria.ru/20210805/ingushetiya-1744491918.html

республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика ингушетия, владимир путин, махмуд-али калиматов, россия