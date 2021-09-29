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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210929/skoraya-1752378045.html
В Ингушетии автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями
В Ингушетии автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями - РИА Новости, 29.09.2021
В Ингушетии автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил руководителям пяти медицинских учреждений республики ключи от 16 машин скорой помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:39
2021-09-29T18:39
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
владимир путин
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил руководителям пяти медицинских учреждений республики ключи от 16 машин скорой помощи, сообщает пресс-служба руководителя региона."Автомобили скорой помощи класса "В" поступили в Ингушетию за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Обновление парка проводится по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в своем послании Федеральному собранию", - говорится в сообщении.Отмечается, что поставка еще одного автомобиля ожидается в ближайшие дни."Сегодня мы делаем самое меньшее, что можем сделать для людей, которые первыми лицом к лицу сталкиваются с болезнью и переносят колоссальные нагрузки, - вручаем для сотрудников нашей скорой помощи ключи от 16 новых автомобилей", - сказал Калиматов.Новые машины получили республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Сунженская и Малгобекская станции скорой медицинской помощи, Карабулакская городская больница и Сунженская участковая больница в селении Галашки."Кареты скорой помощи оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, машины имеют высокую проходимость и могут, при необходимости, преодолеть любое бездорожье", - уточняет пресс-служба.По ее данным, скорая и неотложная медицинская помощь в Ингушетии представлена тремя станциями и тремя отделениями, которые оснащены 107 автомобилями. В 2021 году ими выполнено 90 тысяч выездов. Время доезда скорой помощи до пациента составляет 20 минут в 99% случаев.
https://ria.ru/20210916/detsad-1750326861.html
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общество, республика ингушетия, владимир путин, махмуд-али калиматов, россия
18:39 29.09.2021
 
В Ингушетии автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями

Глава Ингушетии Калиматов вручил главам пяти медучреждений ключи от 16 машин скорой помощи

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил руководителям пяти медицинских учреждений республики ключи от 16 машин скорой помощи, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Автомобили скорой помощи класса "В" поступили в Ингушетию за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Обновление парка проводится по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в своем послании Федеральному собранию", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что поставка еще одного автомобиля ожидается в ближайшие дни.
"Сегодня мы делаем самое меньшее, что можем сделать для людей, которые первыми лицом к лицу сталкиваются с болезнью и переносят колоссальные нагрузки, - вручаем для сотрудников нашей скорой помощи ключи от 16 новых автомобилей", - сказал Калиматов.
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"Кареты скорой помощи оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, машины имеют высокую проходимость и могут, при необходимости, преодолеть любое бездорожье", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, скорая и неотложная медицинская помощь в Ингушетии представлена тремя станциями и тремя отделениями, которые оснащены 107 автомобилями. В 2021 году ими выполнено 90 тысяч выездов. Время доезда скорой помощи до пациента составляет 20 минут в 99% случаев.
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Республика ИнгушетияОбществоРеспублика ИнгушетияВладимир ПутинМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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