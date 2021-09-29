https://ria.ru/20210929/sizo-1752350427.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую детей на пешеходном переходе

Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 29.09.2021

Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую детей на пешеходном переходе

Мосгорсуд признал законность продления ареста Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в столичном районе Солнцево, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:48

2021-09-29T16:48

2021-09-29T16:53

происшествия

москва

московский городской суд

россия

валерия башкирова

дтп с тремя детьми в солнцево

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность продления ареста Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в столичном районе Солнцево, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Башкирова останется под стражей до 16 октября", - сказал собеседник агентства. Ранее Тверской суд Москвы продлил пребывание Башкировой в СИЗО до 16 октября.По данным следствия, днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения, суд перевел Башкирову под стражу.В сентябре прокуратура утвердила обвинение в отношении девушки по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Дело направлено для рассмотрения по существу в Солнцевский суд Москвы.

https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html

https://ria.ru/20210721/spch-1742247256.html

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происшествия, москва, московский городской суд, россия, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево