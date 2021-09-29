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Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую детей на пешеходном переходе
Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 29.09.2021
Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую детей на пешеходном переходе
Мосгорсуд признал законность продления ареста Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в столичном районе Солнцево, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:48
2021-09-29T16:53
происшествия
москва
московский городской суд
россия
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность продления ареста Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в столичном районе Солнцево, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Башкирова останется под стражей до 16 октября", - сказал собеседник агентства. Ранее Тверской суд Москвы продлил пребывание Башкировой в СИЗО до 16 октября.По данным следствия, днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения, суд перевел Башкирову под стражу.В сентябре прокуратура утвердила обвинение в отношении девушки по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Дело направлено для рассмотрения по существу в Солнцевский суд Москвы.
https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html
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происшествия, москва, московский городской суд, россия, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево
16:48 29.09.2021 (обновлено: 16:53 29.09.2021)
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО девушку, сбившую детей на пешеходном переходе

Мосгорсуд оставил под стражей Башкирову, сбившую детей на переходе в Солнцево

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность продления ареста Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в столичном районе Солнцево, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Башкирова останется под стражей до 16 октября", - сказал собеседник агентства. Ранее Тверской суд Москвы продлил пребывание Башкировой в СИЗО до 16 октября.
Цветы в память о погибших детях на месте ДТП на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 01:08
Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии
По данным следствия, днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения, суд перевел Башкирову под стражу.
В сентябре прокуратура утвердила обвинение в отношении девушки по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Дело направлено для рассмотрения по существу в Солнцевский суд Москвы.
Валерия Башкирова, сбившая на автомобиле троих детей в Москве на заседании Никулинского суда
21 июля, 17:20
В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве
 
ПроисшествияМоскваМосковский городской судРоссияВалерия БашкироваДТП с тремя детьми в Солнцево
 
 
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