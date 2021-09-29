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Двое сирийских военных погибли от снайперского огня боевиков в Алеппо
Двое сирийских военных погибли от снайперского огня боевиков в Алеппо - РИА Новости, 29.09.2021
Двое сирийских военных погибли от снайперского огня боевиков в Алеппо
Двое сирийских военнослужащих погибли от снайперского огня боевиков в провинции Алеппо, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T22:24
2021-09-29T22:24
2021-09-29T22:24
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сирия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих погибли от снайперского огня боевиков в провинции Алеппо, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Бала и Кабатан Эль-Джебель со стороны боевиков были совершены обстрелы из снайперского оружия, вследствие которых двое сирийских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.Он также добавил, что в провинции Идлиб вооруженные формирования из района населенного пункта Руайха обстреляли из стрелкового оружия позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Джрада. В результате погиб один сирийский военнослужащий. Кроме того, в провинции Латакия террористы обстреляли из гранатомета позиции правительственных сил в районе населенного пункта Харет-Эль-Мазегли, в результате чего был ранен один сирийский военнослужащий. Кулить отметил, что обстрел проводился из района населенного пункта Ишакия.
https://ria.ru/20210925/idlib-1751668400.html
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в мире, алеппо, сирия
Двое сирийских военных погибли от снайперского огня боевиков в Алеппо
Двое сирийских военных погибли от снайперского огня боевиков в провинции Алеппо