https://ria.ru/20210929/sindrom-1752254423.html

МИД оценил заявления о "гаванском синдроме" у американских дипломатов в ФРГ

МИД оценил заявления о "гаванском синдроме" у американских дипломатов в ФРГ - РИА Новости, 29.09.2021

МИД оценил заявления о "гаванском синдроме" у американских дипломатов в ФРГ

Домыслы о "гаванском синдроме" у американских дипломатов в Берлине абсурдны и напоминают сюжет из плохой "бондианы", заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:17

2021-09-29T09:17

2021-09-29T10:02

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африка

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

уильям бернс

россия

олег тяпкин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Домыслы о "гаванском синдроме" у американских дипломатов в Берлине абсурдны и напоминают сюжет из плохой "бондианы", заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Откровенно говоря, не видим в этом случае предмета для сколь-либо серьёзного разговора. Конспирологические домыслы о том, что американских дипломатов в Берлине облучали неким оружием просто абсурдны и напоминают сюжет из плохой "бондианы"", - сказал дипломат.Ни власти ФРГ, ни представители США не обращались к посольству России в Германии по теме "гаванского синдрома" у американских дипломатов в Берлине, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."В адрес нашего посольства в Германии по этому поводу не поступало никаких обращений ни со стороны немецких властей, ни со стороны представителей США", - сказал дипломат.Тяпкин также отметил, что спекуляции о так называемом "гаванском синдроме" со ссылкой на анонимный источник в Вашингтоне появились в немецких СМИ в канун визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских дипломатов сообщила, что как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого "гаванского синдрома", в том числе тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость. Источники издания отметили, что подобные инциденты регистрировались и среди американских чиновников, находящихся в других европейских странах. Некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работа которых была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство, утверждала газета, ссылаясь на людей, знакомых с расследованием. МИД Германии заявил в среду, что у него нет сведений об инциденте с "гаванским синдромом" у граждан США в ФРГ.​​Так называемый "гаванский синдром" наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ назвал эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями". Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Россия, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий среди американских дипломатов произошел в Вене. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html

https://ria.ru/20210805/bikantov-1744527992.html

https://ria.ru/20210928/sindrom-1752238698.html

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африка

россия

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в мире, вена, африка, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), уильям бернс, россия, олег тяпкин