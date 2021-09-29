Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру - РИА Новости, 29.09.2021
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:01
2021-09-29T00:26
общество
маргарита симоньян
google
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:81:3135:1844_1920x0_80_0_0_9d1e3bdd3affaf70e354fb69cfc240b5.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ.Ранее она сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей.По ее словам, "никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может".
https://ria.ru/20210928/mid-1752240191.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_644d63195ed335c4907d31d632535e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, маргарита симоньян, google, youtube
00:01 29.09.2021 (обновлено: 00:26 29.09.2021)
 
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру

Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ.
Ранее она сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей.
"Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя гуглу штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем", - написала она в Telegram.
По ее словам, "никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 23:51
МИД назвал удаление каналов RT беспрецедентной информационной агрессией
 
ОбществоМаргарита СимоньянGoogleYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Путин начал переговоры с Эрдоганом
13:37В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
13:33Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
13:33В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики Германии оценили безопасность энергопоставок
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
Лента новостейМолния