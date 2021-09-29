https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html

Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру

Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру - РИА Новости, 29.09.2021

Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T00:01

2021-09-29T00:01

2021-09-29T00:26

общество

маргарита симоньян

google

youtube

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ.Ранее она сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей.По ее словам, "никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может".

https://ria.ru/20210928/mid-1752240191.html

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2021

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общество, маргарита симоньян, google, youtube