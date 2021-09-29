00:01 29.09.2021 (обновлено: 00:26 29.09.2021)
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру
Симоньян призвала ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру российских СМИ.
Ранее она сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей.
"Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя гуглу штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем", - написала она в Telegram.
По ее словам, "никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может".