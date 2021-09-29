https://ria.ru/20210929/shtraf-1752350143.html

Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей - РИА Новости, 29.09.2021

Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей

Компанию Google оштрафовали на 6,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:48

2021-09-29T16:48

2021-09-29T17:57

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компанию Google оштрафовали на 6,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.Такое решение вынес мировой судья судебного участка Таганского района. В отношении Google LLC рассматривались два протокола. По одному компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента, штраф составил два с половиной миллиона рублей. По второму протоколу речь шла о таком же нарушении, но совершенном повторно, за это Google должен заплатить четыре миллиона рублей.Рассмотрение по еще одному аналогичному протоколу отложили на 8 ноября, чтобы представитель компании мог ознакомиться с материалами дела, добавила Гуринчук.Google уже не раз штрафовали за различные нарушения российского законодательства, в том числе за неудаление призывов к экстремизму и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России. В августе общая сумма штрафов достигла 32,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210929/vmeshatelstvo-1752316524.html

https://ria.ru/20210928/roskomnadzor-1752238865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, google, происшествия, технологии, россия