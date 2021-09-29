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Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей - РИА Новости, 29.09.2021
Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей
Компанию Google оштрафовали на 6,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:48
2021-09-29T16:48
2021-09-29T17:57
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компанию Google оштрафовали на 6,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.Такое решение вынес мировой судья судебного участка Таганского района. В отношении Google LLC рассматривались два протокола. По одному компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента, штраф составил два с половиной миллиона рублей. По второму протоколу речь шла о таком же нарушении, но совершенном повторно, за это Google должен заплатить четыре миллиона рублей.Рассмотрение по еще одному аналогичному протоколу отложили на 8 ноября, чтобы представитель компании мог ознакомиться с материалами дела, добавила Гуринчук.Google уже не раз штрафовали за различные нарушения российского законодательства, в том числе за неудаление призывов к экстремизму и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России. В августе общая сумма штрафов достигла 32,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210929/vmeshatelstvo-1752316524.html
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москва, google, происшествия, технологии, россия
16:48 29.09.2021 (обновлено: 17:57 29.09.2021)
Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента