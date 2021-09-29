Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в бундестаг
Канцлер Германии Меркель поздравила лидера СДПГ Шольца с победой на выборах в бундестаг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-канцлер Германии и министр финансов Германии, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партия Германии Олаф Шольц после голосования на выборах в Бунестаг
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
"Федеральный канцлер в понедельник поздравила Олафа Шольца с победой на выборах", - сообщили в пресс-службе.
При этом конкурент Шольца от христианских-демократов Армин Лашет не поздравил социал-демократа, чем вызвал критику со стороны членов СДПГ. При этом Шольца поздравил коллега Лашета по консервативному блоку, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
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