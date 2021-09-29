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Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в бундестаг
Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в бундестаг - РИА Новости, 29.09.2021
Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в бундестаг
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:34
2021-09-29T15:34
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг, сообщила пресс-служба правительства ФРГ."Федеральный канцлер в понедельник поздравила Олафа Шольца с победой на выборах", - сообщили в пресс-службе.При этом конкурент Шольца от христианских-демократов Армин Лашет не поздравил социал-демократа, чем вызвал критику со стороны членов СДПГ. При этом Шольца поздравил коллега Лашета по консервативному блоку, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, хдс/хсс
15:34 29.09.2021
 
Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в бундестаг

Канцлер Германии Меркель поздравила лидера СДПГ Шольца с победой на выборах в бундестаг

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-канцлер Германии и министр финансов Германии, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партия Германии Олаф Шольц после голосования на выборах в Бунестаг
Вице-канцлер Германии и министр финансов Германии, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партия Германии Олаф Шольц после голосования на выборах в Бунестаг - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила кандидата в канцлеры от социал-демократов Олафа Шольца с победой его партии на выборах в бундестаг, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
"Федеральный канцлер в понедельник поздравила Олафа Шольца с победой на выборах", - сообщили в пресс-службе.
При этом конкурент Шольца от христианских-демократов Армин Лашет не поздравил социал-демократа, чем вызвал критику со стороны членов СДПГ. При этом Шольца поздравил коллега Лашета по консервативному блоку, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
Плакат с фотографией кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 08:00
"Катастрофа" для партии Меркель. Германия преподнесла сюрприз
 
В миреГерманияАнгела МеркельВыборы в парламент ГерманииХДС/ХСС
 
 
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