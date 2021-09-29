https://ria.ru/20210929/shirvindt-1752339743.html

Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет

Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет - РИА Новости, 29.09.2021

Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, приказа о его увольнении с поста художественного руководителя Театра Сатиры не было, заявил... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:02

2021-09-29T16:02

2021-09-29T16:08

культура

александр ширвиндт

театр сатиры (москва)

театры

новости культуры

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, приказа о его увольнении с поста художественного руководителя Театра Сатиры не было, заявил РИА Новости директор театра Мамед Агаев."Пока никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича с поста художественного руководителя театра не было. Сейчас он дома, на больничном", - сказал Агаев.Ранее в семье Ширвиндта РИА Новости сообщили, что он планирует уйти со своего поста.Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.

https://ria.ru/20210928/shirvindt-1752150346.html

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александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театры, новости культуры