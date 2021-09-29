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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/shirvindt-1752339743.html
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет - РИА Новости, 29.09.2021
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, приказа о его увольнении с поста художественного руководителя Театра Сатиры не было, заявил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:02
2021-09-29T16:08
культура
александр ширвиндт
театр сатиры (москва)
театры
новости культуры
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, приказа о его увольнении с поста художественного руководителя Театра Сатиры не было, заявил РИА Новости директор театра Мамед Агаев."Пока никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича с поста художественного руководителя театра не было. Сейчас он дома, на больничном", - сказал Агаев.Ранее в семье Ширвиндта РИА Новости сообщили, что он планирует уйти со своего поста.Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.
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александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театры, новости культуры
16:02 29.09.2021 (обновлено: 16:08 29.09.2021)
 
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет

Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет, он на больничном

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, приказа о его увольнении с поста художественного руководителя Театра Сатиры не было, заявил РИА Новости директор театра Мамед Агаев.
"Пока никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича с поста художественного руководителя театра не было. Сейчас он дома, на больничном", - сказал Агаев.
Ранее в семье Ширвиндта РИА Новости сообщили, что он планирует уйти со своего поста.
Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.
Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 13:03Культура
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
 
КультураАлександр ШирвиндтТеатр сатиры (Москва)ТеатрыНовости культуры
 
 
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