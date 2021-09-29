https://ria.ru/20210929/shirvindt-1752339743.html
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет - РИА Новости, 29.09.2021
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, приказа о его увольнении с поста художественного руководителя Театра Сатиры не было, заявил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:02
2021-09-29T16:02
2021-09-29T16:08
культура
александр ширвиндт
театр сатиры (москва)
театры
новости культуры
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, приказа о его увольнении с поста художественного руководителя Театра Сатиры не было, заявил РИА Новости директор театра Мамед Агаев."Пока никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича с поста художественного руководителя театра не было. Сейчас он дома, на больничном", - сказал Агаев.Ранее в семье Ширвиндта РИА Новости сообщили, что он планирует уйти со своего поста.Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.
https://ria.ru/20210928/shirvindt-1752150346.html
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александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театры, новости культуры
16:02 29.09.2021 (обновлено: 16:08 29.09.2021)
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет
Директор театра Сатиры сообщил, что приказа об увольнении Ширвиндта нет, он на больничном